Glimt-målvakt Haikin forlenger ikke kontrakten

Bodø/Glimts sisteskanse Nikita Haikin spiller sin siste kamp på Aspmyra søndag, skriver Avisa Nordland.

Den israelskfødte russeren bekrefter selv gjennom et avskjedsbrev til fansen via lokalavisen at han ikke forlenger sin kontrakt med klubben.

Haikin har vært i tenkeboksen en stund og innrømmer at det ikke var lett å vrake Bodø/Glimt foran neste sesong.

– Det er den vanskeligste avgjørelsen jeg noensinne har tatt i løpet av min karriere. I løpet av tiden min i Norge har jeg lært mye om kulturen og møtt mange flotte mennesker. Jeg har opplevd stor suksess til tross for små hindringer på veien, skriver Haikin i avskjedsbrevet.

Han har spilt rundt 120 kamper for Bodø/Glimt og holdt nullen i over 40 av dem. Den neste mot Viking søndag blir trollig hans nest siste.