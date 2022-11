Guardiola tviler på Haaland – men Solbakken tok ut City-stjernen til privatkamper

ULLEVAAL STADION (VG) Pep Guardiola (51) sier Erling Braut Haaland (22) fortsatt «ikke er helt perfekt» etter skaden. Men han er likevel med i landslagssjef Ståle Solbakkens siste tropp for året.

For jærbuen er tatt ut i landslagstroppen til privatkampene mot Irland og Finland senere denne måneden.

Selv om Manchester City-trener Pep Guardiola uttalte følgende om Haalands situasjon på en pressekonferanse tidligere i dag:

– Han har det fortsatt ikke perfekt. Vi ser i morgen. Det viktige er at det ikke er benbrudd, bare litt skade på leddbåndet. Ikke perfekt akkurat nå. En uke, ti dager - og så ser vi hva som skjer. Om han føler seg bra, spiller han for Norge.

Info Norges tropp til privatkamper mot Irland og Finland: Keepere: Jacob Karlstrøm, Ørjan Håskjold Nyland, Egil Selvik. Forsvarsspillere: Fredrik Bjørkan, Stian Gregersen, Marius Lode, Birger Meling, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård. Midtbanespillere: Patrick Berg, Ola Brynhildsen, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Fredrik Midtsjø, Ola Solbakken, Morten Thorsby, Hugo Vetlesen, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Zachariassen, Martin Ødegaard. Spisser: Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth. Vis mer

Før Haaland eventuelt slutter seg til landslaget neste uke, skal Manchester City møte både Chelsea (ligacupen) onsdag og Brentford (Premier League) lørdag.

Ståle Solbakken sier dette om superspissen:

– Jeg snakket med Erling for et par-tre dager siden. Hans fysiske situasjon per nå er som herr Guardiola har sagt på dagens pressekonferanse. Men vi har ikke gitt opp at han deltar i hvert fall en av de to kampene, så får vi se hvordan ståa er etter Citys to kamper, sier Solbakken til VG.

Han la til at Haaland vil ha med seg fysio-hjelp fra Manchester City, som under sist samling.

For Haalands del kommer de to privatkampene fort. Om bare ni dager, 17. november, spiller Norge mot Irland på Aviva Stadium i Dublin. Tre dager senere, noen timer før VM i Qatar starter, tar Solbakkens mannskap imot Finland på Ullevaal stadion.

Guardiolas skadeoppdatering på Erling Braut Haaland tirsdag kommer som en følge av at nordmannen nylig stod over to kamper for Manchester City. Han skadet nemlig ankelen mot gamleklubben Borussia Dortmund tirsdag 25. oktober.

Superstjernen var tilbake med scoring mot Fulham sist lørdag, men City-manager Pep Guardiola opplyste tirsdag at skaden fortsatt ikke er helt leget.

Info DE NYE SPILLERNE: Jacob Karlstrøm (26) ble født torsdag 9. januar 1997. Tromsøværingen ble hentet til Molde foran denne sesongen. Keeperen etablerte seg umiddelbart som et førstevalg, og har bidratt sterkt til Moldes allerede innkasserte seriegull. På 26 kamper mellom stengene, har Karlstrøm sluppet inn 20 mål. Hans 200 centimeter lange kropp, gjør rekkevidden stor. Karlstrøm har ingen U-landskamper for Norge, men han var med i A-troppen også til oppgjørene mot Slovenia og Armenia i mars – uten å få spilletid. Egil Selvik er 25 år og keeper for FK Haugesund. Han er et ubeskrevet blad i A-landslaget og har tidligere i karrieren spilt for Sandnes Ulf, Nest-Sotra (lån) og Odd før han gikk til Haugesund i 2021. Han har stått samtlige kamper for Haugesund denne sesongen, sluppet inn 44 mål på 29 kamper før den siste serierunden. Hugo Vetlesen (22) fikk gjennombruddet i norsk toppfotball i 2017. Bare 17 år gammel dominerte bæringen på Stabæks midtbane. Det førte til bud fra utenlandske klubber, men Vetlesen ble værende i Norge. Etter deretter å ha fått en stagnasjon i karrieren i Stabæk, kjøpte Bodø/Glimt ham i oktober 2020. I Nord-Norge måtte Vetlesen vente rundt ett år på gjennombruddet, før han denne sesongen har vært en av Eliteseriens desidert beste spillere med 16 scoringer og syv målgivende pasninger på 28 kamper. Vis mer

En som glimrer med sitt fravær i Solbakkens uttak er Joshua King. Det forklarte landslagstreneren grunnen til på pressekonferansen tirsdag.

– Jeg snakket med ham i dag tidlig. Han er fortsatt skadet, han har ikke spilt et sekund siden forrige landslagssamling og jobber med rehabilitering. Han var uaktuell denne gangen.

Etter Nations League-smellen mot Serbia 27. september, har målvaktene Sten Grytebust (Aalesund) og André Hansen (Rosenborg) gitt seg på landslaget. Det førte to nye keepere inn i troppen Solbakken presenterte tirsdag ettermiddag foran rundt 20 journalister i den norske hovedstaden: Jacob Karlstrøm og Egil Selvik.

På midtbanen har Fredrik Aursnes storspilt for portugisiske Benfica etter sommerovergangen fra nederlandske Feyenoord, men 26-åringen skadet dessverre muskulaturen på baksiden av låret i Champions League-kampen mot Paris Saint-Germain for seks dager siden.

Sammen med de skadde midtstopperne Andreas Hanche-Olsen (Gent) og Kristoffer Ajer (Brentford), samt midtbanemannen Sander Berge (Sheffield United), har det vært usikkerhet knyttet til om Aursnes ville gå glipp av de kommende treningskampene for Norge.

Ingen av disse tre er med i troppen mot Irland og Finland.