SIKRET SEIEREN: Luuk De Jong headet inn 2–0 etter en kjempebrøler fra Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

PSV senket Arsenal: Slår følge til sluttspill på bekostning av Bodø/Glimt

(PSV Eindhoven - Arsenal 2–0) Et Arsenal–lag som allerede hadde tatt seg videre i Europa League gikk for første gang i høst målløse av banen. Med «hjelp» av Zürich, er PSV klare for 16-delsfinalen - én uke før møtet med Glimt på Aspmyra.

En tilnærmet toppet ellever fra Arsenal-manager Mikel Arteta kunne gitt Bodø/Glimt - som parallelt møtte Zürich - en solid håndsrekning mot avansement fra gruppe A. Dette var selvsagt avhengig av hva Kjetil Knutsens menn selv var i stand til å få til i Sveits.

Der endte det derimot med en solid netur hvor Zürich vant 2–1.

PSVs seier, anført av Luuk de Jong og Joey Veerman, sørger for at Glimts videre Europa-skjebne skal avgjøres i en playoff om en plass i Conference League etter jul.

Der møter de gruppetoere fra den hakket lavere rangerte europeiske turneringen.

Kveldens seier over Arsenal sender nemlig PSV opp på ti poeng i gruppe A. Glimt følger med sine fem. Dermed blir møtet mellom de to på Aspmyra i neste uke kun spill om heder og ære, ettersom Zürich står med ett poeng i gruppen. Arsenal topper med sine tolv.

PSV-spillerne satte tidlig en støkk i Arsenal-mannskapet. I tillegg til de to scoringene, fikk de hele tre nettkjenninger annullert.

20 minutter var spilt da målgarantisten Gakpo ble spilt igjennom. Alene med Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale var han iskald og lobbet ballen over den engelske sisteskansen. Hele stadion trodde PSV virkelig hadde satt press på Glimt i kampen om annenplassen i gruppen, men den gang ei. Offsideflagget kom, og det helt korrekt.

Foruten den annullerte nettkjenningen forløp førsteomgang uten de helt store begivenhetene, før Xavi Simons led samme skjebne som rekkekamerat Gakpo like før pause. Denne gangen gikk det godt over et minutt før VAR grep inn og annulleringen var et faktum.

0–0 til pause, mens Glimt og Amahl Pellegrino nesten simultant tok ledelsen i Zürich.

Om det var det som gjorde at det ble hakket mer fartsfylt etter sidebyttet vites ikke. Men fartsfylt ble det.

Og alle gode ting er vel tre?

Ti minutter ut i den andre omgangen fikk Joey Veerman servert ballen ute på 16 meter av Luuk De Jong. Nederlenderen feide til og Ramsdale rakk aldri bort. 1–0 til vertene.

Og verre skulle det bli for laget fra Nord-London. Stadionuret nærmet seg 63 minutters spill da sisteskanse Ramsdale rykket ut fra streken og bokset et realt hull i lufta på et hjørnespark. Det gjorde at De Jong fikk en enkel oppgave med å doble ledelsen med pannebrasken inne på fem meter.

Kveldens tredje annullering kom tre minutter etter, men også denne så helt riktig ut da Gakpo befant seg i offside.

Arsenal presset tidvis på for en utligning det siste kvarteret, men Ruud van Nistelrooys elleve holdt unna.