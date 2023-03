GODT OVERBLIKK: Martin Ødegaard har tilsynelatende bedre tid med ballen enn de fleste konkurrentene.

Ødegaard testet VR-trening – ba om høyere vanskelighetsgrad

I 2019 forsøkte Martin Ødegaard (24) virtuelle treninger for første gang. Etter å ha testet teknologien, ba han gründerne om å skru opp tempoet til 120 prosent.

Etter Arsenal-kapteinens scoring i 4-0-seieren over Everton, skrev Sky Sports om Ødegaards treningsform som har inkludert bruk av VR-briller og programvaren til norske Be Your Best.

Historien har senere spredd seg til andre medier.

– Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger sa i 2020 at det neste kvantespranget innen fotball handler om å trene hjernen til å ta bedre og raskere beslutninger. Vi vil hjelpe spilleren med nettopp dette, sier daglig leder Andreas Olsen til VG og legger til:

– Ødegaard er et skoleeksempel på en spiller som drar stor nytte av å ligge et lite steg foran, hele tiden, fordi han har orientert seg før han får ballen.

Søndag var drammenseren igjen glitrende med scoring i Arsenals 3–0-seier over London-nabo Fulham. Mandag ble han kåret til årets beste spiller i London, og hadde med seg danser Helene Spilling på rød løper.

Ødegaard startet å bruke brillene i en skadeperiode i 2019. I januar 2021 ble drammenseren hentet til Arsenal på lån, før overgangen ble permanent et halvt år senere.

I England har Ødegaard etablert seg som en av Premier Leagues beste spillere – med 10 scoringer og seks målgivende pasninger for serielederen.

Nordmannen er samtidig nummer to på listen over spillere med flest pasninger på den siste tredjedelen av banen.

Jo flinkere en spiller er til å orientere seg før han mottar ballen, desto flere fremoverrettede pasninger vil han slå, ifølge en studie professor Geir Jordet var med på i 2013.

Forskningen til Jordet dannet også grunnlaget for oppstarten av Be Your Best, som han opprettet sammen med gründer Odd Skarheim.

– Da han (Ødegaard) brukte det, ønsket han en høyere vanskelighetsgrad. Han var veldig ydmyk og respektfull da han gikk gjennom scenarioene. Men i stedet for å ha det på 100 prosent hastighet, spurte han om han kunne gjøre det på 120 prosent i stedet, forteller Olsen.

BE YOUR BEST-SJEF: Andreas Olsen er daglig leder for det norske selskapet.

Etter innspillet fra Ødegaard utviklet selskapet en funksjon som gjør at spilleren kan skru opp og ned hastigheten som han eller hun vil. Den tyske storklubben Borussia Dortmund er blant klubbene som har kjøpt programvaren og tatt den i bruk.

Olsen sier at de bruker en VR-plattform hvor spillerne utsettes for scenarior fra Premier League og Champions League der de må orientere seg før de får ballen.

– Vi har fra dag én hatt fokus på å forbedre fotballspilleres evne til å få bedre overblikk på banen, slik at de kan ta bedre avgjørelser, sier han.

Mark Williams er forsker ved Florida Institute for Human & Machine Cognition. Han har blant annet jobbet som fotballanalytiker, forfattet boken «Anticipation and Decision Making in Sport» og bidratt på Norges Idrettshøgskole.

Han påpeker at evnen til å orienterer seg i fotball er avgjørende for å lykkes på det øverste nivået. Williams mener at ferdigheten kan utvikles gjennom erfaring og trening, både i virkeligheten og i den virtuelle verden.

– VR kan hjelpe med å fremskynde utviklingen gjennom flere repetisjoner og tilgang til kamplike situasjoner hvor man tar beslutninger. En spiller kan bli stilt overfor hundrevis av situasjoner i løpet av minutter i et VR-miljø, mens det kan ta uker eller måneder før man blir utsatt for like mange situasjoner i ekte kamp, sier Williams til VG.

– Hvilken betydning tror du VR-trening kan ha for fotballen i tiden som kommer?

– Med tanke på betydningen av persepsjon og beslutningstaking i fotball, samt de potensielle fordelene VR representerer, kan det være et område for betydelig vekst, sier Williams.

Han mener en spiller tidlig i 20-årene kan opparbeide seg erfaringen til en spiller som er kommet mye lenger i karrieren.

