Reiten-mål da serieleder Chelsea vant rivalkampen

(Tottenham - Chelsea 2–3) Guro Reiten scoret sitt tredje ligamål for sesongen da Chelsea slo London-rival Tottenham 3-2 i den engelske superligaen for kvinner søndag.

Guro Reitens mål kom etter litt over en times spill. Hun snappet ballen foran en Tottenham-forsvarer midt på banen og satte fart fremover. Ingen kunne stoppe henne fra å score alene med keeper.

Da økte hun ledelsen til 3-1. Før det hadde Jess Carter sendte Chelsea i føringen før Bethany England utlignet. Lauren James scoret 2-1-målet for de blåkledde. Nikola Karczewska reduserte etter 88 minutter, men nærmere kom ikke «Spurs».

Celin Bizet Ildhusøy startet for Tottenham, men ble byttet ut etter 86 minutter. Reiten gikk av banen ti minutter før slutt, mens Maren Mjelde satt hele kampen på benken for Chelsea.

Etter som at Manchester United måtte klare seg med 0-0 hjemme mot Everton, leder Chelsea nå ligaen med to poeng. Arsenal har imidlertid to kamper mindre spilt og kan komme à poeng med Chelsea.

Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottir var begge ubenyttede reserver for United i kampen. Lisa Naalsund var ikke i troppen til de rødkledde. Hun gjorde nylig overgang fra Brann.

Elise Stenevik ble byttet inn for Everton etter 87 minutter.