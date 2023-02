Chelsea-manager Graham Potter henter inn ekstern hjelp.

Chelsea henter inn mentaltrener med «nulltoleranse for drittsekker»

Det flommer over av superstjerner i Chelsea. Nå er en beryktet mentaltrener ansatt i klubben. Han er kjent for å ha nulltoleranse for store egoer.

Det er newzealandske Gilbert Enoka som er hentet inn på Stamford Bridge. Det melder den britiske avisen Telegraph. Ansettelsen er også omtalt på nettsidene til rugbylandslaget på New Zealand, der Enoka har vært ansatt med stor suksess i en årrekke.

Bakgrunnen for å hente inn den kjent mentaltreneren skal være at ledelsen i Chelsea ønsker å bygge en ny klubbkultur. Han skal også hjelpe klubbens mange nyankomne spillere med å leve opp til forventningene omgivelsene stiller til dem.

Chelsea brukte mer enn tre milliarder kroner på å hente inn en lang rekke nye spillere i overgangsvinduet i januar.

Enoka har i sitt arbeid med blant annet det newzealandske rugbylandslaget gjort seg kjent for å det som omtales som en «nulltoleranse for drittsekker»-politikk.

– En drittsekk får alt til å handle om seg selv, har mentaltreneren sagt.

– Ofte finner lag seg i dette fordi en spiller er så god. Vi ser etter tidlige faretegn og avvenner de store egoene ganske raskt. Mottoet vårt er «hvis du ikke kan forandre folk, bytt dem ut.»

Enoka har fortalt at rugbytrener Steve Hansen en gang ankom et lagmøte noen minutter for sent.

– Da han gikk inn, reiste en av seniorspillerne seg og sa «trener, du kan ikke komme for sent. Ikke igjen, vær så snill. Dermed er det faktisk laget som overvåker denne type oppførsel, har Enoka sagt.

Chelsea ligger på en beskjeden niendeplass i Premier League. Manager Graham Potter har ikke fått noen enkel start på tilværelsen på Stamford Bridge.