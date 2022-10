Tobias Heintz jubler over scoring mot FK Haugesund søndag.

Sarpsborgs utrolige forvandling - med Tobias Heintz i hovedrollen

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-FK Haugesund 4-0) Etter en utrolig snuoperasjon er Sarpsborg så godt som klare for spill på øverste nivå også i 2023. Tobias Heintz (23) har ført an i forvandlingen.

Etter åtte strake tap lå Sarpsborg på kvalik-plassen - men nå ser det ut som de blåkledde kan forberede seg på Eliteseriespill neste sesong. Det har blitt fire seirer og én uavgjort på de fem siste kampene.

Tobias Heintz har stått sentralt i dette. Mossingen er nå oppe i 13 ligamål - bare Bodø/Glimts Amahl Pellegrino er bedre.

Syv mål på de seks siste kampene er det nesten litt haalandsk over. Han er samtidig blitt tidenes toppscorer for Sarpsborg 08 i Eliteserien. Patrick Mortensen har vært best til nå med 12 mål på én sesong.

– Det er deilig form jeg er i nå. Det betaler seg til slutt, fastslår Tobias Heintz til Discovery+.

4–0: Steffen Lie Skålevik kom inn og scoret Sarpsborg fjerde mål.

I 1. omgang mot FK Haugesund serverte han først Victor Torp på utsøkt vis. Så scoret han to ganger selv.

Den første kom etter et nydelig gjennomspill fra Gustav Engvall, der Heintz kom alene med Haugesund-keeper Egil Selvik.

Så sto Tobias Heintz for dagens store prestasjon da han hang i luften - og nærmest med ryggen mot mål - klarte å heade en ball fra Anton Salétros forbi samme Selvik.

– Vi er kjempegode. Det er en fantastisk 1. omgang. Det var ikke like bra i 2.omgang, men heldigvis scorer vi et mål, sier Heintz til Discovery+.

Sist Sarpsborg spilte hjemme, mot Jerv, scoret han hattrick.

Haugesund ble ydmyket i 1. omgang. Angrepene fosset fram mot Egil Selvik.

– De er gode, men vi gjør det altfor lett for dem, sier Haugesunds Magnus Christensen til Discovery+ i pausen.

Haugesund ble ydmyket i Sarpsborg. Her har Alexander Søderlund en bra sjanse, men ballen går utenfor målet til Anders Kristiansen.

– Vi er altfor stillestående, fortsetter Christensen, som mener at han ble snytt for frispark da Gustav Engvall gjorde forarbeidet til Sarpsborgs 2–0 mål.

Haugesund kom atskillig bedre i 2.omgang, men de hadde ikke den samme spruten som Sarpsborg hadde før pause. Sarpe-keeper Anders Kristiansen måtte varte opp med et par gode redninger.

I stedet økte vertene til 4–0. Steffen Lie Skålevik bøyde ballen helt opp i krysset - etter det flotte forarbeidet fra Anton Salétros.

Det er femte gang i år at de lager fire mål eller mer i en ligakamp.

– Vi vet at vi kan være en av de beste lagene i Eliteserien når vi er på vårt beste, sier Anton Salétros til Discovery+ etter seieren.

– Og i dag klarer vi faktisk også å holde nullen - det er ikke så ofte!

Det har svensken helt rett i: Sarpsborg hadde 15 strake ligakamper med baklengsmål før møtet med Haugesund. Sist var not Jerv den 29. mai.

Sarpsborg 08 har funnet formen i høst. Dette er altså det samme laget som tapte åtte kamper på rad i sommer. Haugesund var ett av lagene som slo Sarpsborg den gang.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug antydet før kampen at vinneren av denne kampen har en veldig god mulighet til å være sikker på Eliteseriespill neste sesong. Sarpsborg er nå oppe i 32 poeng, mens Haugesund har 30.