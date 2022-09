Haugesund snudde til seier – bortetørken fortsetter for Tromsø

(Haugesund – Tromsø 2–1) Det vil seg ikke for Tromsø på bortebane. Etter 1–2-tapet for Haugesund har de nå gått 11 kamper uten å vinne på fremmed gress.

For der det i fjor kladdet for Tromsø hjemme på Alfheim, er situasjonen den motsatte i 2022.

De har sprudlet på hjemmebane, men er til sammenligning ligaens tredje svakeste lag på fremmed gress, kun slått av Jerv og Kristiansund.

Søndag tok Tromsø ledelsen ved Eric Kitolano, før Haugesund snudde til 2–1-seier etter scoringer av Alexander Søderlund og Mads Sande.

– Vi får ikke gjort noe med sluttresultatet nå, men vi får gjøre noe med prestasjonen til de neste kampene. Det er ikke helmørkt, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery+.

Etter 11 bortekamper står de fortsatt uten borteseier, med seks uavgjort og fem tap som fasit, noe som gir usle seks poeng.

Tromsø fikk noen ville muligheter helt på tampen til å i det minste sikre 2–2 og ett poeng. Den største gikk til Jostein Gundersen som fikk stå umarkert og heade fra femmeteren, men Peter Therkildsen blokkerte avslutningen.

– Det kunne gått begge veier. Da er det ekstremt surt at vi taper kampen, sier Gundersen til Discovery+.

Julius Eskesen, som var én av fem dansker i Haugesunds startellever, fikk to feite sjanser i åpningsminuttene, men ble ved begge anledningene stanset av Jakob Haugaard i TIL-målet.

I stedet skulle Tromsø score på sin første ordentlig sjanse etter tyve minutter.

Jostein Gundersen taklet til seg ballen, før han slo opp mot Lasse Nordås. Han vendte vekk en motspiller, før han slo ballen videre til spisskollega Eric Kitolano sentralt i banen. Kitolano var iskald alene med keeper.

Et snaut kvarter senere slo imidlertid Haugesund tilbake da Alexander Søderlund raget høyest på et frispark og stusset ballen i det lengste hjørnet.

Etter en rolig åpning på annenomgang, fikk Eskesen nok en stor sjanse til å gjøre sitt første mål for sesongen. Landsmann Peter Therkildsen spilte ham alene med keeper, men Eskesen satte avslutningen like over mål.

Ikke lenge etter kunne Haugesund likevel juble da Mads Sande kom i en lignende posisjon og satte ballen iskaldt mellom beina på Haugaard.

Tromsø fikk noen enorme sjanser til å utligne helt på tampen, men hverken Niklas Vesterlund, Lasse Nilsen eller Jostein Gundersen fikk uttelling.

– Gutta skal ha honnør for de siste ti minuttene. Det var nært, sier TIL-trener Helstrup.