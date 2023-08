KLAR TALE: Grüner-trener Danilo Henriquez (t.v.) og Haslum-trener Erlend Medhus møter VG for å belyse problematikken rundt fotballvold, og de ønsker å slå ring rundt dommerne.

Slår alarm om fotballvold: − Det er jævla synd at de gode profilene gir seg

GRÜNERLØKKA (VG) Politi på banen, slagsmål og drapstrusler. Det har breddetrenere blitt vant med i Oslofotballen. Nå har de fått nok: De er lei snille bøter og slår alarm rundt dommernes sikkerhet.

Kortversjonen Breddetrenere i Oslo, Erlend Medhus (29) og Danilo Henriquez (34), uttrykker bekymring for vold mot dommere og spillere på fotballbanen. De mener det er blitt vanlig i Oslo og at sikkerheten til dommere ikke tas nok alvorlig av kretsen.

Medhus og Henriquez foreslår strengere straffer som kan ha en direkte påvirkning på lagene, for eksempel poengtrekk i serien, i stedet for pengebøter som de mener har liten effekt.

VG er kjent med at flere dommere i Oslo mener det er en «hysjkultur», der de føler de ikke kan snakke åpent om problemet.

NFF Oslo sier at trusler, sjikane og vold i forbindelse med idrettsarrangementer er et samfunnsproblem og at klubbene/kretsen ikke kan løse dette problemet alene. Vis mer

– Det skal ikke være meningen å ringe politiet for å drive en hobbyaktivitet, sier breddetrener Erlend Medhus (29).

Sammen med Danilo Henriquez (34) møter han VG denne sjeldne soldagen i juli på en perle av en fotballbane på «Løkka».

De er lut lei det som skjer på arenaer der barn, ungdom og voksne bedriver sin favoritthobby, fotball. Lei av at dommere og spillere blir utsatt for vold. Og lei av at det ikke gjøres nok fra kretsen.

De har lest medieoppslag om Christopher som ga opp dømmingen og en dommer som fikk knyttneve i brystet.

Henriquez sier han opplever fotballvold i snitt én gang i året med sitt Grüner-lag.

– Det er jævla synd at de gode profilene gir seg. Hvorfor skal ikke gutta få holde på med det de elsker uten å være redde for livet sitt? spør han seg selv og sikter til dommerne.

DH: Danilo Henriquez er «Die Hard» for breddefotball. Grüner-treneren sier han ser fotballvold i snitt én gang i året og mener Oslofotballen har en kjempeutfordring når det gjelder vold.

– Du er ikke overrasket hvis det er politi på banen?

– Nei, sukker han.

34-åringen er heller ikke overrasket når han hører om dommere som legger opp på grunn av frykt.

– Jeg er redd for dommeryrket. Det er derfor jeg sitter her.

– Jeg synes oppriktig talt at kretsen ikke gjør nok for det.

Uten dommere er det ingen fotballkamper. Hverken for din 6-åring eller for ditt lokale seniorlag.

Erlend Medhus (nærmest) og Danilo Henriquez søker skyggen på det som må være en av Oslos hardeste kunstgressbaner.

– Det er kjedelig å bli konspiratorisk. Men når vi har dommere, som er ute i media og snakker om fryktkultur, så går vi i veldig feil retning. Hvis det er noe vi skal si ... det er å gi helhjertet støtte til de folka som vi er helt avhengig av for at dette skal gå rundt, sier Haslum-trener Erlend Medhus.

– Uten dommere er vi helt ribbet.

VG sitter med duoen i Grüner-garderoben. Den er prydet av gjenglemt tøy, pulverkaffe, overtrekksvester og en noe ødelagt pokal fra kretsmesterskapet i 2021.

De har en stor kjærlighet for det de bruker deler av sin fulltidsjobb og fritid på. For å kunne holde på med breddeidrett bekymringsfritt, krever de større sanksjoner for å unngå problemer med dommerrekrutteringen i fremtiden.

Tidligere i år fikk en klubb bot på 10.000 kroner etter en skandalekamp i 16-årsklassen.

Det er slike bøter Henriquez og Medhus mener ikke fungerer.

SJELDENHET: Det er ikke ofte to breddetrenere sitter så avslappet på en innbytterbenk, men de argumenterer ikke imot instruksene fra VGs fotograf.

– Den der pengestraffen ser jeg lite nytte av. Hvem trenger pengene? Det er i hvert fall ikke kretsen, svarer Medhus på sitt retoriske spørsmål, og fortsetter:

– Dette kan vi ikke fortsette med. Dette må gå direkte ut over de som utøver her og nå. Å straffe en klubb med en pengestraff, da ser jeg for meg at det går ut over ballnettene til et jenter 12- og gutter 8-lag.

– Hvis et A-lag mister alle poengene sine, rykker ned eller faller sammen, så ville vi kunne få en direkte effekt.

– Vil du at straffen skal svi?

– Jeg vil at straffen skal treffes sportslig, der hvor problemet sitter.

Temaet engasjerer Danilo Henriquez også, som skyter inn sitt forslag til straff ved fotballvold:

Første tilfelle er det poengtrekk i serien på fem poeng.

Andre tilfelle er ti poeng.

Tredje gang blir du kastet ut av serien.

GRYN-NEI: Grüner-treneren vil ha sanksjoner som straffer sportslig, ikke bare økonomisk.

VG er kjent med at flere dommere i Oslo mener det er en «hysjkultur» og at de har munnkurv til mediesaker.

– Jeg skulle gjerne sagt så mye jeg kunne, men jeg kan bare henvise til kretsen, har en dommerveileder sagt til VG i forbindelse med et tips om fotballvold.

– Kretsen skaper urettferdig konkurranse blant dommere som ønsker å komme høyere opp i systemet. Det er et kjent fenomen som har eksistert så lenge jeg har dømt. Ingen tør å si noe for alle er redde for å bli straffet av kretsen, har en breddedommer sagt til VG.

VANE: – Jeg fikk min første drapstrussel da jeg var 14 år, sier Erlend Medhus.

– Trusler, sjikane og vold i forbindelse med idrettsarrangementer er et samfunnsproblem, og verken klubbene eller fotballkretsen kan løse de utfordringer man står ovenfor alene, skriver Tore Jarl Bråteng, daglig leder i NFF Oslo, til VG.

– Vi er av den oppfatning at arbeidet med å forebygge uønskede hendelser, og derved ansvaret, må deles mellom lag/klubb, fotballkretsen og gjerne andre ressurser f.eks. i bydel og i de mest alvorlige tilfeller politiet.

– Det må allikevel være slik at lag som har vært involvert i uønskede hendelser må ta sin del av ansvaret for å unngå uheldige episoder i fremtidige kamper de skal delta i. Vi ønsker selvsagt å bistå klubbene i dette, og har innført et tilbud om kostnadsfri bruk av kretsens trygghetsverter som ekstraressurser ved kampgjennomføring, skriver han og mener tiltaket har hatt en god effekt.

Daglig leder i NFF Oslo, Jarl Tore Bråteng.

Henriquez og Medhus er oppgitt og lei av fotballvolden. Likevel vier de flere hundre timer i året til dette.

– Hva holder dere gående?

– Utgangspunktet er sinnssykt morsomt. Vi bruker enormt mye tid på det, på grunn av gleden ved å bygge kultur og å se at små barn blir stolte av et seniorlag i egen klubb, svarer Medhus.

FOTOSHOOT: Over veggen prydet av en okse (?) er arbeidet godt i gang for en ny flerbrukshall ved Grünerbanen.

