LSK-profilen Gabrielsen spøker om Bakke-exiten: − Han var luta lei av oss!

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Sandefjord 4–2) Stopperkjempen Ruben Gabrielsen (32) forklarer hva forhenværende LSK-trener Geir Bakke snakker om når han snakker om slitasje.

– At han var luta lei av oss! En fotballklubb er som en barnehage, og det er ikke noe mer enn det. Det er voksne mennesker som driver med barneidrett. Hør, da! Vi hører på russelåter. Det er en barnehage, sier Gabrielsen til VG.

Stopperen er i fyr og flamme under intervjuet med VG, som han gjennomfører med Tobias Svendsen. VG spør om hva den forrige LSK-treneren Geir Bakke mener med at det har vært slitasje i klubben, og at det derfor var rett tid å forlate klubben på.

– Det er alltid slitasje når det har vært så mange år. Det trenger ikke være negativt. Jeg vet ikke om det er riktig ord. Hør her: Jeg er dritt lei han her allerede, sier Gabrielsen og gliser til Svendsen.

– Det er naturlig at det kan bli slitasje. Vi er med hverandre hver dag, sier Svendsen mer nøkternt.

ADAMS-PARTY: Med sin 13. og 14. scoring for sesongen skjøt Akor Adams Lillestrøm til seier og seg selv øverst på toppscorerlisten i Eliteserien.

LSK fikk en best mulig start på tiden etter Bakke. Kampuret på Åråsen stadion hadde nettopp passert åtte minutter da LSK-spiss Thomas Lehne Olsen ga hjemmefansen en kjærkommen opptur ved å sette 1–0 fra kloss hold.

Etter noen dager med stort medietrykk knyttet til eks-trener Geir Bakkes sjokkovergang til erkerivalen Vålerenga, kunne sportssjef Simon Mesfin (43) som har overtatt hovedtrenerrollen midlertidig juble sammen med spillere og støtteapparatet.

Scoringen oppsto etter at Sandefjord-kaptein Sander Moen Foss sparket ben på seg selv og snublet inne i egen femmeter før LSKs nummer ti enkelt satte ballen i nettet.

KANARIJUBEL: Thomas Lehne Olsen ga LSK en pangstart med 1–0 etter åtte minutters spill.

Kun et par minutter senere gjorde slapt markeringsspill i egen boks at Vetle Dragsnes til slutt sto i en umulig situasjon hvor han skulle forsøke å klarere ballen ut til hjørnespark, men endte med å sende den via stolpen og i eget nett.

Under ti minutter etter selvmålet gjorde Dragsnes mer eller mindre opp for seg da han med et følsomt innlegg svingte kula inn i farlig område hvor Akor Adams hadde løpt seg fri og kontant smalt ballen i nettet på hel volley.

Vondt ble til verre for Sandefjord da Adams igjen var på riktig sted til riktig tid før pause og fra ti meters hold klinket til med venstre vrist midt imellom Moen Foss og bortekeeperen som sto på streken og forgjeves forsøkte å hindre baklengsmålet.

Det var sesongens 14. nettkjenning for Adams som med det alene troner øverst på toppscorerlisten i Eliteserien.

Med 3–1 til pause ble spillerne, støtteapparat og nevnte Mesfin møtt med stående applaus på vei inn i garderoben.

Dermed hadde Sandefjord, som ikke har vunnet på bortebane i Eliteserien siden samme dato for ett år siden, en stor oppgave foran seg om de skulle ta poeng.

Den ble enda vanskeligere da Lehne Olsen også gjorde sitt andre mål for dagen, og økte til 4–1. Og selv om Sandefjords Jesper Taaje reduserte med 20 minutter igjen av ordinær tid, så kom bortelaget aldri nærmere i kampen som endte 4–2 til LSK.

