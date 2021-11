PASSE FORBANNET: José Mourinho snakker med dommer Anastasio Papapetrou etter at en i Romas støtteapparat fikk gult kort.

Rasende Mourinho slaktet dommeren

ROMA/OSLO (VG) En potte sur José Mourinho (58) mener dommeren ødela for Roma i kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Roma-sjefen nektet å svare på spørsmålene til Viasat-reporter Jan-Åge Fjørtoft etter kampen etter 2–2 mot Bodø/Glimt, men var klar på at hjemmelaget ble snytt for flere straffer av dommeren.

– Dommeren må forklare. Så du kampen? Da kan jo du fortelle meg, svarte Mourinho da spørsmålet kom.

Da Fjørtoft parerte med at han sto langt unna, svarte Mourinho bryskt: – Du vet at det skulle vært straffer.

Etter å ha rast fra seg oppsummerte Mourinho slik:

– Det er et godt lag, de hadde to skudd og scoret to mål. Vi hadde to straffer og fire-fem sjanser til å score.

– Driter i hva de mener

Portugiseren sikter til to episoder hvor han mente at Glimt-spillerne handset innenfor 16-meteren. Problemet til Mourinho er VAR ikke er i bruk i Europa Conference League, så dommeren må stole på det han ser der og da. Dommer Anastasio Papapetrou vinket spillet videre begge gangene.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var - i likhet med sin trenerkollega - heller ikke fornøyd og kommenterte de mulige straffe-situasjonene slik:

– Jeg vet ikke. Det var en dommer som var voksen utpå der hvis du ser hvordan de angriper fjerdedommeren. Det er et spill og det er et spill etterpå. Slik var det også etter en første kampen. Vi kan snakke om scoringen deres som skulle vært avblåst for offside. De får klage på det de vil, og så driter jeg i hva de mener. Jeg er opptatt av vi får til. Jeg er opptatt av hva vi kan forbedre, sier Knutsen til Viasat.

– Vi legger ned et vanvittig stykke arbeid i dag for å få med oss noe.

– Det er fint å ha noen å legge skylden på, konstaterer Pål-André Helland i Viasat-studio. – Det er en bitter mann, rett og slett.

Etter kampen fikk VG stille ett spørsmål til Mourinho på pressekonferansen.

– Det var ikke kunstgress og snø i dag, hva synes du om det Bodø/Glimt presterte borte i Roma?

Mourinho svarte, på italiensk, ifølge tolken følgende:

– Han gratulerer med uavgjort. Han likte mye bedre den første kampen, for i denne kampen har de kommet til to sjanser og fått to mål. Det er ikke en kritikk, det var selvfølgelig en taktikk for å bruke tiden. Han er uansett glad i laget, sier tolken.