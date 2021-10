Molde i full oppløsning i 6–0-tap: − Vi er skrekkelig

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Molde 6–0) Moldes siste håp om ligagull forsvant trolig med stortap og rødt kort mot Strømsgodset, som vant 6–0. Det ble en skrekk-kveld i Drammen.

Det er Moldes verste tap siden 0–8-tap mot Stabæk 2006.

Samtidig vant Bodø/Glimt mot Sandefjord og økte ledelsen på tabelltoppen til syv poeng. Inntil onsdag, da Glimt vant «seriefinalen», var avstanden bare ett poeng ned til Molde.

Det er bare igjen 15 poeng til å kjempe om.

– Vi blir pissa på. Det er flaut, sier Moldes Ola Brynhildsen til Discovery+ i pausen, da det allerede sto 3–0 til Godset.

– 1. omgang er katastrofe, sier trener Erling Moe.

Etter 6–0-tapet sier han til Discovery+:

– I dag er vi flaue. Det er den verste opplevelsen jeg har hatt så lenge jeg har vært her. Vi må bare legge oss flate.

– Vi gjør personlige feil, vi drar på oss røde kort ... Vi er skrekkelig, for å si det rett ut. Vi er så langt fra å være et Molde-lag som vi ønsker å være. Det er nesten så at jeg ... i dag er vi flaue over oss selv. Det var så langt under pari som det går an å bli.

Moe svarer et klart «ja» på om gullet nå er kjørt.

HELSVAFRT: Morten Bjørnbak fikk tidlig i 2. omgang rødt kort.

Molde fikk en scoring feilaktig annullert tidlig (Ola Brynhildsen var aldeles ikke i offside da han fikk pasningen fra Ohi Omoijuanfo), mens Strømsgodsets Fred Friday fikk en scoring helt korrekt annullert.

Etter 35.59 i 1. omgang startet en vanvittig sluttspurt før pause av Strømsgodset:

1–0: Fred Friday. Martin Bjørnbak mister ballen på vei fremover - og denne gang er det ikke offside. Det sørger Sheriff Sinyan for.

2–0: Johan Hove. Lars-Christopher Vilsvik legger en perfekt pasning med hodet - og Hove chipper ballen vakkert forbi Linde. Sinyan er etter ballen og er nær den - men den går videre fra hans bein og i mål. Ballen hadde trolig gått i mål også uten Sinyans hjelp.

3–0: Straffe ved Herman Stengel. Tobias Gulliksen blir ulovlig stoppet av Etzaz Hussain, og Stengels straffe kunne ikke en målmann i verden ha reddet, heller ikke Moldes Andreas Linde.

4–0: Tobias Gulliksen gjorde det meste riktig. Her scorer han Godsets fjerde mål.

– Vi gjør feil og skrur av i viktige situasjoner. De scorer på dritenkle ting. Det er katastrofe, sier Moldes Ola Brynhildsen til Discovery+ i pausen.

Johan Hove derimot var selvfølgelig særdeles fornøyd med disse siste ti minuttene av 1. omgang - der han selv sto bak 2–0-målet:

– Det var deilig, det begynner å bli en stund siden. Det har tæret på. Det var deilig å få en scoring nå. For en omgang!

Mens Strømsgodset var påskrudd fra første sekund og så ut som den gullkandidaten Molde er, skuffet gjestene stort.

Trener Erling Moe tenkte slett ikke på det feilaktig annullerte målet i pauseintervjuet med Discovery+:

– Vi skal skylde på oss selv, ikke diskutere dommeravgjørelser. 1. omgang er katastrofe. Vi må først ta tak i det, så får vi ta dommerbiten senere.

Molde kom på banen i 2. omgang med Rafik Zekhnini inn for Etzaz Hussain, som hadde hatt en fæl avslutning på 1. omgang.

Viljar Myhra sto bare de første 29 minuttene i Godset-målet. Keeperen måtte forlate banen fordi han følte seg uvel og inn kom Morten Sætra, som ikke hadde spilt en Eliteseriekamp siden 5. august 2019. Den gang slapp han inn tre mot Bodø/Glimt.

Men søndag var han både god og heldig da han etter åtte minutter i 2.omgang nektet Ola Brynhildsen redusering. Skuddet traff Sætra i brystkassen.

Et par minutter senere gjorde Martin Bjørnbak kvelden helsvart både for seg selv og Molde da han la ned Fred Friday på full fart igjennom. Molde-stopperen var nok litt uheldig etter som han skled, men dommer Sivert Amland kunne ikke gjøre annet enn å sende Bjørnbak i garderoben.

Et kvarter før slutt viste Tobias Gulliksen (18) nok en gang sin klasse. Han styrte inn 4–0 på et innlegg ved første stolpe etter glitrende innlegg fra Halldor Stenevik.

Så fastsatte innbytter Kristoffer Tokstad sluttresultatet til 5–0. Da ble det stående applaus på Marienlyst.

Men det var ikke slutt med det: Tobias Fjeld Gulliksen satte inn 6–0 på overtid.

– Det var en fin kveld, sier Gulliksen til Discovery+ etterpå.

– Det er en god følelse som plutselig bare eksploderer. Det var gøy, men jeg kjenner nå at jeg er utrolig sliten, fortsetter banens ener.