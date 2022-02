REAGERER: Manchester United-manager Ralf Rangnick var ikke enig i kampens andre annullering.

Manchester United-manageren uenig i annullering: − Veldig billig

(Burnley – Manchester United 1–1) Manchester United skulle slå tilbake etter cupfadesen, men mot tabelljumbo Burnley ble det nok en nedtur.

Fire dager etter cupbomben mot Middlesbrough var det kun tre poeng som var godt nok i bortemøtet med Burnley, men etter å ha fått to scoringer annullert i den første omgangen røk seieren i den andre for Manchester United.

Spesielt den andre annulleringen – hvor Paul Pogba ble avblåst for armbruk på Erik Pieters – fikk Manchester United-manager Ralf Rangnick til å reagere.

– Linjemannen flagget for frispark, men det var ti sekunder etter hendelsen. Det var en veldig billig avgjørelse, sier Rangnick til BT Sport.

– Det overrasket med virkelig at han løftet flagget da ballen lå i nettet. Hadde han virkelig sett forseelsen? Den første kan jeg forstå at ble annullert, men den andre skjønner jeg ikke, sier han til BBC.

UENIG: Harry Maguire synes ikke Pogba skulle blitt avblåst da Manchester United fikk annullert en scoring for andre gang.

– Det var definitivt ikke et frispark, sier Manchester United-stopper Harry Maguire til BT Sport.

Dermed mistet Rangnicks mannskap også plassen innenfor topp fire etter at West Ham slo Watford 1–0 tirsdag kveld. Ett poeng skiller de to lagene, men Manchester United har én kamp mindre spilt enn David Moyes og co.

– Ett poeng for en prestasjon som dette er bare ikke godt nok, sier Rangnick.

Det tok ikke mer enn drøye ti minutter før ballen satt i nettet for første gang i kampen. Bruno Fernandes løftet et frispark inn i Burnley-boksen, og der hadde Raphaël Varane løpt seg fri. Den franske midtstopperen stanget inn det han trodde var sitt første mål for Manchester United, men VAR ville det annerledes.

For Varanes stopperkollega Maguire sto i offsideposisjon i det frisparket ble slått. Samtidig tok han ut Jay Rodriguez fra situasjonen, og dommer Mike Dean valgte å annullere scoringen etter å ha sett den på skjermen.

– Jeg tror han dømte for offside. Han sa det ikke var en forseelse. At jeg deltok i spillet vet jeg ikke. Jeg tror ikke Rodriguez ville påvirket scoringen, sier Maguire.

– Han påvirker spillet. Han hindrer Rodriguez i å gå inn, sier TV 2-ekspert Petter Myhre om Maguire.

Fem minutter senere utnyttet Luke Shaw det våte underlaget på Turf Moor, da han banket ballen lavt inn i Burnley-boksen. Der sto Paul Pogba og ventet, og med bredsiden satte han ballen hardt opp i nettaket.

Scoringen ble stående og Pogba fikk notert sin aller første scoring for sesongen.

OVER ETT ÅR SIDEN SIST: Paul Pogba jubler for sin første Premier League-scoring siden han scoret mot Fulham for ett år og 20 dager siden.

Like etter lå ballen i nettet for tredje gang da Josh Brownhill overlistet egen keeper, men som nevnt sørget Pogbas forseelse for Manchester Uniteds andre annullering på snaue ti minutter.

– Det er bra sett. Jeg synes det er helt riktig å annullere denne, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Til tross for flere gode muligheter til å øke ledelsen, sto det bare 1–0 da lagene gikk i garderoben.

Under to minutter etter hvilen smalt det fra vertene. Nysigneringen Wout Weghorst spilte ballen gjennom til Rodriguez, som trakk seg inn i feltet før han overlistet Manchester United-keeper David de Gea med sitt første ligamål siden 13. februar i fjor.

– Det har vært for lenge siden sist. Jeg har alltid sulten og troen på at jeg vil score mål, og forhåpentligvis kan jeg starte en rekke nå, sier Rodriguez til BT Sport.

FARLIG DUO: Jay Rodriguez (til venstre) og Wout Weghorst startet for første gang sammen på topp for Burnley. Det kan se ut til å bli en fryktinngytende duo.

Med drøye 20 minutter igjen å spille ble Cristiano Ronaldo – som ble vraket fra start – kastet inn for å jakte et seiersmål. Det var han ikke i nærheten av, og dermed endte det med poengdeling på Turf Moor.

Etter at Newcastle tok tre poeng mot Everton tirsdag har Burnley nå fire poeng opp til sikker plass. De har dog to kamper mindre spilt enn de tre lagene rett over seg på tabellen.