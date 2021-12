INTILITY ARENA: I utgangspunktet skal den avgjørende kvalifiseringskampen til Eliteserien spilles her.

Møtevirksomhet om kvalifiseringskampen – usikkert om den spilles på Intility

Siden KFUM Oslo har spilt noen hjemmekamper på Intility Arena, er det møtevirksomhet rundt hva som skjer dersom Oslo-klubben kommer til den avgjørende kvalifiseringskampen til Eliteserien – for å unngå at de får en «hjemmebanefordel».

Publisert: Nå nettopp

Den kampen skal i utgangspunktet spilles på Intility Arena i Oslo. Det er til vanlig hjemmebanen til Vålerenga, men også KFUM Oslo har spilt hjemmekamper der – senest da de beseiret Sogndal i den første kampen i kvalifiseringen til Eliteserien.

Dermed er det mulig å argumentere for at de vil få en «hjemmebanefordel» om den avgjørende kvalifiseringskampen spilles på Intility.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Søndag møtes Jerv og KFUM i den tredje kvalifiseringskampen. Vinneren der møter laget som kommer på 14. plass i Eliteserien til den avgjørende kvalifiseringskampen som avgjør hvilket lag som spiller Eliteserien 2022.

Før søndagens siste serierunde i Eliteserien kan både Stabæk, Brann og Mjøndalen ende på 14. plass.

Daglig leder i KFUM Oslo, Thor Erik Stenberg, forteller at å spille på Intility er som å spille på hvilken som helst bortebane selv om klubben har spilt fem kamper der i Obos-ligaen denne sesongen – i tillegg til den nevnte kvalifiseringskampen.

– Vi spiller på bortebane på Intility. Det har vist seg at det ikke er gunstig å ha sånne midlertidig hjemmebaner, selv om vi slo Sogndal der. Det er som å reise til en bortebane, sier Stenberg til VG – som mandag kunne se sine gutter ta seg videre på dramatisk vis:

KFUM Oslo har spilt på Intility de gangene deres hjemmebane, KFUM-Arena, ikke har vært tilgjengelig av forskjellige grunner.

Nå skal det altså være møter der det skal diskuteres om man blir nødt til å flytte kvalifiseringskampen fra Intility.

VG får opplyst fra kommersiell leder i NTF, Pål Breen, at møtet skulle vært torsdag, men at det ser ut til å bli omberammet til fredag siden NTF er opptatt med logistikk torsdag.

De daglige lederne til Stabæk, Brann og Mjøndalen har stort fokus inn mot søndagens nervepirrende sesongavslutning.

– Vi har hovedfokus på kampen søndag nå. Det er naturlig at arrangøren av kampen vurderer dette, skriver daglig leder Vibeke Johannesen i Brann i en SMS til VG, på spørsmål om Brann ikke ønsket å spille den avgjørende kvalifiseringskampen på Intility dersom KFUM blir motstander.

– Vi har ikke sagt noe om det vi. I utgangspunktet er det noe vi har hørt fra NTF – at det kan bli flyttet til en annen stadion. Vi har ikke stilt noen krav til det, men det er kanskje noen andre klubber som har gjort det, sier daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, til VG.

– Vi har ikke fått noe innkallelse til noe møte enda, men vi var i kontakt med NTF i går angående saken. De vil sikre seg at alt foregår rettferdig, og at alle opplever det som nøytral bane. Vi har ikke stilt noe krav til det, bare blir kontaktet angående det. NTF har såpass kontroll at de vet godt hva som skal gjøres, sier daglig leder Berenike Wulfsberg i Mjøndalen til VG.

Før siste serierunde er utgangspunktet i bunnkampen slik: