NY YNDLING: Branns David Wolfe jubler for 2-0 mot Sarpsborg 08 søndag.

Brann og Jerv i strid om billetter - resultatløst møte med NFF

Brann og Jerv har ikke klart å bli enige om hvordan billettene skal fordeles i onsdagens play off-match.

Publisert: Nå nettopp

Norges Fotballforbund hadde tirsdag morgen møte med de to klubbene om billettene på Intility Arena i Oslo.

Regjeringens coronarestriksjoner setter et tak på 600 tilskuere i oppgjøret, der det står om en plass i Eliteserien 2022.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Per Gunnar Topland, som er daglig leder i Jerv, forteller til VG at klubbene ikke kom til enighet - og at det nå er planlagt et nytt møte, som starter i 10.30-tiden.

Han vil ikke si noe om hvor langt klubbene er fra hverandre.

NFF hadde allerede solgt 1900 billetter da de nye begrensningene ble kjent. Ubenyttede billetter vil bli refundert, har NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalt.