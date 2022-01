Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FUNNET TONEN: Det virker å være gjensidig respekt mellom Antonio Conte og Harry Kane, som har rost hverandre den siste tiden.

Conte demper Kane-spekulasjoner: − Han er investert i prosjektet

Harry Kane (28) var i sentrum av fjorårets store overgangssaga, men etter en turbulent sommer virker spissen å være ordentlig på gang igjen under Antonio Contes (52) ledelse.

Publisert: Nå nettopp

Det så ut til at Harry Kanes Tottenham-dager var talte i fjor sommer. Under EM, der Kane som England-kaptein ledet «Three Lions» til en finale (som de til slutt tapte), var det hver dag nye rapporter om at Kane var ønsket av Manchester City - og at Kane ønsket seg til de lyseblå.

Etter mesterskapet fortsatte overgangsryktene. Kane, som i 2018 skrev under på en seksårskontrakt med Spurs, hevdet han hadde en «gentlemans agreement» med klubbeier Daniel Levy. Den gikk angivelig ut på at Kane skulle få skifte mulighet dersom muligheten bød seg.

Da et klubbskifte lot vente på seg møtte ikke Kane opp til trening. Men det ble aldri noen overgang. Kane ble værende hos de liljehvite.

Nå, etter en trøblete start på sesongen, virker 28-åringen å være ordentlig på gang igjen under Antonio Contes ledelse.

– Er dedikert

I den 8. serierunden kom sesongens første ligamål mot Newcastle, og nå står han med 13 mål i alle turneringer. Fire av hans fem Premier League-mål i 2021/22-sesongen har blitt scoret i løpet av de siste fem kampene.

Conte har tidligere denne sesongen uttalt at Kane er både «dedikert og investert»,

– Jeg kjenner situasjonen fra i fjor sommer, men han er investert i prosjektet. Det har han vært siden han bestemte seg for å bli værende i Tottenham, har italieneren sagt.

Før søndagens storkamp mot Chelsea ble Kanes fremtid nok en gang et tema, men Conte mener det ikke er et tema nå.

– Han har vist at han er dedikert, og har en fantastisk innstilling hver dag. Han er en spiller i verdensklasse, en fantastisk spiller og ikke minst er han en bra person, en ærlig person, som jobber hardt for å forbedre seg.

– Det er viktig at vi fokuserer på nåtiden. Det nytter ikke å se for langt frem i tid hvis vi vil bygge noe nå, sier Conte.

Og Kane virker selv å være fornøyd med å ha fått Conte som manager. I et intervju med Sky Sports sier England-spissen at Conte er en av verdens beste managere.

– Vi har ikke, som klubb, nådd de høydene vi har ønsket de siste årene. Nå har vi en mulighet, sier Kane, og legger til at Tottenham må «utnytte muligheten» nå som de har Conte.

– Jeg fokuserer bare på denne sesongen. Jeg ønsker bare å spille på et så høyt nivå som mulig.

VG-tips: Chelsea - Tottenham

* Chelsea har akkurat vunnet to ligacupsemifinaler relativt kontrollert over London-naboen (2-0 og 1-0), og har kanskje derfor et mentalt overtak. Selv om det ser ut til at Thomas Tuchels lag er slitent for tiden. De hadde ikke så mye å by på mot Man.City (0-1) på lørdag. Og på onsdag måtte de nøye seg med 1-1 borte mot Brighton.

* Tottenham har også hatt et forholdsvis tett program nylig. I en artig Leicester-bortekamp på onsdag fikk de i siste liten vridd 1-2 til 3-2. Klarer Spurs å by på den samme intensiteten og energien igjen så er det ikke utenkelig at de får med seg noe herfra. Keeper Edouard Mendy og fire Chelsea-forsvarere mangler fremdeles. Tottenhams Eric Dier er tilbake.

* Vi mener at hjemmeoddsen til 1,75 er litt skral, mens oddsen på uavgjort (3,60) ser langt mer fristende ut. For deg som liker to spillutfall er Under 2,5 mål til 1,90 et annet mulig bud. Spillefristen er klokken 17.25 og kampen sendes på TV 2 Sport Premium.