PACOTIRSDAG: Spillerutvikler Amir Iranmanesh, sportssjef Morten Rønningen, trener Pål Arne Johansen, styreleder Trond Haukvik og daglig leder Einar Håndlykken under tirsdagens presentasjon.

Odds nye trener og sportssjef presentert – kommer gratis fra NFF

SKIEN (VG) Pål Arne Johansen (44) blir Odd-trener de neste tre årene. Han koster null kroner å løse ut fra kontrakten med Norges Fotballforbund.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter NFFs elitedirektør Lise Klaveness og daglig leder Einar Håndlykken overfor VG.

– Vi har vært opptatt av å legge til rette for en rask overgang for Paco når han først gir uttrykk for at han ønsker dette. Det er en holdning vi har overfor alle våre aldersbestemte landslagstrenere i tilfeller de får tilbud fra attraktive klubber de ønsker å slå til på. Vi ønsker at trenerne våre skal utvikle seg mest mulig og dele av sine erfaringer fra internasjonal fotball ut i klubb-Norge, og da vet vi at overgangene må gå fort hvis det først er snakk om hovedtrenerjobben på toppnivå, sier Klaveness.

Ansettelsen ble offentliggjort av Odd mandag kveld, og tirsdag møtte Johansen mediene om sin nye jobb.

44-åringen går oftest under navnet «Paco» og overtar umiddelbart, men skal gjennomføre noen gjenværende «prosjekter» i jobben som U-landslagstrener i NFF.

– Vi må samtidig sikre interessene til landslagene, i Pacos tilfelle G19, som skal ut i viktige kamper i vinter, samt de prosjektene han er en del av i NFF. Vi har derfor hatt flere samtaler med Odd om dette, opplyser Klaveness og viser til en G19-samling i februar.

– Odd i Eliteserien skal være en svart og hvit fargeklatt, proklamerer Johansen – som har tatt to U-landslag til sluttspill i sine år som trener.

Han sier sine tre interesser i livet er fotball, folk og fotballfolk. Siden 2008 blir Paco bare den tredje treneren i Odd etter Dag-Eilev Fagermo og nylig avsatte Jan Frode Nornes. Sistnevnte var mangeårig assistent under Fagermo og ble forfremmet da gamlesjefen gikk til Vålerenga før 2020-sesongen.

På spørsmål om Paco-ansettelsen betyr et slags hamskifte for fotballen i Odd, svarer daglig leder Einar Håndlykken slik:

– Det er det. Vi har ønsket å fornye oss. Vi vil snu en nedadgående kurve og trenger friskt og nytt blod. Uten at vi kaster alt vi har drevet med på båten, sier Håndlykken.

Også klubbens nye sportssjef Morten Rønningen – godt kjent i Odd-kretser – ble presentert.

– En sterk fotballmann, som har hatt de fleste jobbene i Odd, og noen påstår at han har alle jobbene i Odd. I Morten Rønningen får vi den beste sportssjefen vi kunne hatt, sier styreleder Trond Haukvik.

Han beskriver det som «Dream Team» med kompaniskapet Rønningen og Paco.