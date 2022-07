HENGER ETTER: Lagkaptein Maren Mjelde spilte midtstopper i det norske braktapet mot England. Her i duell mot Alessia Russo.

NFF vedgår forsvarsproblem: − Alle trente som midtbanespillere

Da Norge gikk på 0–8-minen mot England ble flere offensive spillere brukt for å dekke hull i forsvaret. Nå anerkjenner Norges Fotballforbund problemet som ekspertene påpeker.

– Vi identifiserte dette problemet i 2014, og bestemte oss for at vi skulle ha et råere idividualieringsfokus. Rollene i fotball må trenes ulikt. Vi har hatt fokus på dette i noen år, men vi må fortsette med det. Slike ting tar tid. Det var en periode hvor «alle» i Fotball-Norge trente som midtbanespillere, sier seksjonsleder for spiller og trenerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, til VG.

Debatten om «kunstgressgenerasjonen» lever med andre ord fortsatt.

Grøttland er krystallklar på at de må jobbe med å spisse spillernes egenskaper ytterligere.

– Det er kanskje teknikerne som begeistrer, men vi glemmer at 50 prosent av fotballspillet handler om å ødelegge for motstanderen. Dette handler om skolering og hvilke typer vi ser etter.

TYDELIGE INSTRUKSER: Dette bildet er hentet fra NFFs interne retningslinjer rundt hvordan de ulike spillertypene skal opptre.

Fotballekspert for NRK, Carl-Erik Torp, som selv tidligere har jobbet som spillerutvikler, kjenner seg igjen i problematikken.

– Ja, absolutt. Man har dullet seg litt inn i den romantiske delen av spillet og glemt at fotball også handler om å forsvare seg. Det er ekstremt viktig, men disse typene har ikke blitt dyrket nok, sier Torp til VG.

Han mener det er vel og bra at NFF tar tak, men er klar på at mye av ansvaret også ligger hos klubbene.

– Bevisstgjøring fra toppklubbene er ekstremt viktig i dette arbeidet. Det er vanskelig å finne disse typene. Men jeg både håper og tror vi får se en bedring de neste årene, sier Torp, som trekker paralleller til herrelandslaget:

– Jeg tror Ståle (Solbakken) har vært veldig bevisst på dette fra dag én. Det handler først og fremst om å fremstå solide, så får resten komme i andre rekke. Det føles som det motsatte av det Martin Sjögren holder på med.

Han stiller seg kritisk til at Sjögren gjentatte ganger har brukt offensive spillere ute av posisjon, som for eksempel bruken av vingen Julie Blakstad på venstreback mot England.

– Det er jo en del av problemet. Man har ikke gode nok spillere i disse posisjonene, men å bruke spillere ute av posisjon. Er det riktig? spør Torp.

Men dette virker langt fra å bare være et «norsk problem». Aftonbladets kommentator Petra Thorén ytret nylig sin bekymring i podkasten «Femme Plus».

– Jeg er litt bekymret over utviklingen vi ser. Vi snakker veldig mye om det taktiske og tekniske, hvor vi har sett mye bra. Men jeg lurer på hva som har skjedd med det kollektive forsvarsspillet. Den utviklingen har på ingen måte fulgt etter. Dette er i ferd med å bli en trend, sier Thorén i podkasten.

Selv om arbeidet tar tid, understreker Grøttland i NFF at forbundet ser stadig bedring.

– På det øverste nivået ligger kvinnefotballen generelt noen år bak herrefotballen når det kommer til trender, så jeg har tro på at dette vil bedre seg de neste årene. Jeg så akkurat J16-landslaget i aksjon, og det var full av fandenivoldskhet og innsats, påpeker han.

Grøttland mener samtidig dyrking av forsvarsspillere bare er én av tingene norsk fotball må bli bedre på om vi skal hevde oss internasjonalt.

– Den neste store svakheten er en-mot-en-spill, spesielt defensivt. Der henger vi etter. Det er ikke noe enkelt svar på hvorfor det er slik at vi henger etter på noen områder, utover at vi ikke har trent nok på det tidligere. Vi må også jobbe med å utvikle typiske driblere offensivt, samt å bli raskere, sier Grøttland.