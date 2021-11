SPOLERTE FESTEN: Amor Layouni (t.v.) fortviler, mens Tromsø-spillerne jubler etter 1–1-scoringen.

Vålerenga rotet bort seieren mot Tromsø

(Vålerenga – Tromsø 1–1) Fredrik Oldrup Jensen (28) sendte Vålerenga i ledelsen, og Amor Layouni (29) misbrukte en kjempesjanse. To minutter senere kom utligningen på Intility Arena.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tromsø hadde ikke skapt noe som helst i 2. omgang før innbytter Adam Örn Arnarson var fremme på en retur fra Vålerenga-keeper Kjetil Haug og satte inn 1–1 ti minutter før ordinær tid.

Fredrik Oldrup Jensen banket inn 1–0 med venstrebeinet tidlig i 2. omgang, og Vålerenga hadde «full kontroll» på kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Da 79 minutter var spilt kontret hjemmelaget, og Seedy Jatta spilte frem Layouni, som dro seg fri inne i feltet før han blåste avslutningen over fra 14–15 meter.

Tromsø gjorde et trippelbytte, og fikk umiddelbart uttelling. Eric Kitolano skjøt og Haug fikk bare slått ballen rett i bena til Arnarson som enkelt pirket inn 1–1.

Nærmest scoring på slutten kom Tromsø, men Ebiye Moses skjøt rett på keeper fra spiss vinkel.

Dermed har Vålerenga spilt uavgjort syv ganger på hjemmebane denne sesongen, og da blir det vanskelig å kjempe om medaljer.

Artikkelen oppdateres.

Det var jevnspilt i 1. omgang, og Tromsø hang fint med fra start. Layouni fikk den første sjansen da han vendte opp inne i feltet, men Karlstrøm vartet opp med en god redning.

Men det alle snakket om i pausen var Runar Espejords herlige prestasjon etter 14 minutter. Han fintet seg herlig fri fra tre svimle Vålerenga-spillere inne i feltet, og toppet det med en skrudd avslutning mot krysset i det lengste hjørnet.

Ballen dundret i innsiden av stolpen, og traff deretter roten på motsatt stolpe mens keeper Haug sprellet uten å være i nærheten av å redde.

Med seier ville Vålerenga for alvor hatt mulighet til å ta igjen Rosenborg, Kristiansund og Lillestrøm. Nå kan det bli tøft nok. Tromsø spilte sin tredje strake 1–1-kamp og kan nyte de tre siste kampene i sesongen uten at det er fare for å havne i nedrykksstriden.