Snøkaos da Bodø/Glimt vant igjen – har stø kurs mot seriegull

BODØ (VG) (Bodø/Glimt - Lillestrøm 2–0) Snøkaos sørget for et 20 minutter langt avbrekk. Det var ikke nok til å stoppe Bodø/Glimt, som tok et nytt steg mot en ny tittel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Anført av servitøren Hugo Vetlesen sørget scoringer av Sondre Fet og Erik Botheim for at Bodø/Glimt vant igjen.

Vetlesen er blant de virkelige formspillerne i Bodø/Glimt-laget, og står med fire mål og to målgivende pasninger på de siste fire kampene i Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Hardt arbeid, rett og slett, sier han om suksessformelen.

Vetlesen har fått begrenset med tillit fra start denne sesongen. Søndagens kamp var Vetlesens syvende kamp fra start i Eliteserien.

– Det er frustrerende å ikke spille. Jeg har vært klar på uansett hva som skjer, så skal jeg komme til trening med et smil om munnen. Til slutt får du resultatet av treningen, sier Vetlesen, og sier at trenerteamet har satt mange krav til ham, både som person og spiller.

Med tre kamper igjen å spille har Bodø/Glimt for alvor festet grepet om seriegullet.

– Nå er gullet i boks?

– Det får vi vente og se, når det er i boks, sier Glimts Amahl Pellegrino med et lurt smil til VG.

SNØKAOS: Aspmyra var dekket i snø og måtte brøytes før spillet kunne fortsette.

Et voldsomt snøvær satte sitt preg på kampen. Dommer Ola Hobber Nilsen valgte å pause spillet og sende spillerne i garderoben da Aspmyra var fullstendig dekket av snø.

To traktorer kjørte for full maskin for å brøyte banen slik at kampen kunne settes i gang igjen.

– Veldig snart over i det parodiske, og litt skumle. Her kan det bli skader nå, sa Bengt Eriksen i Eurosports Fotball Direkte før kampen ble stoppet.

Etter drøyt 20 minutter ble kampen satt i gang igjen. Det ble lagt til 24 minutter tilleggstid.

Også før kampen var det mye snø, men mengdene avtok og traktorene fikk brøytet banen.

forrige





fullskjerm neste EUFORI: Patrick Berg var tilbake etter skade og jublet sammen med Sondre Fet etter 1–0-målet. 1 av 4 Foto: Mats Torbergsen, NTB

Sondre Brunstad Fet sendte altså Glimt i føringen etter en halvtime, mens Erik Botheim doblet ledelsen like før pause.

Den første scoringen var av det omdiskuterte slaget. Det var nesten umulig å se om ballen var ute eller ikke før innlegget til Hugo Vetlesen, som hadde assist på begge målene.

– Det er umulig å se, sa Joacim Jonsson i Fotball Direkte.

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke sett den om igjen, men jeg var ganske sikker på at den var inne, sier Vetlesen selv etter kampen.

Også i 2018 satte været sitt preg på kampen mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm.

Etter et kvarters spill på Aspmyra måtte traktoren inn på banen og spillerne ble sendt i garderoben. 40 minutter senere, etter hektisk måking, fikk de fortsette.

Den gangen vant Bodø/Glimt 3–1.