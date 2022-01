Dette betyr et kommersielt samarbeid.

BLÅTT OG BLÅTT: Romelu Lukaku spiller for tiden i mørkeblått, men han sa selv nei da muligheten for å spille i lyseblått kom.

Lukaku: Sa nei til Manchester City

Manchester City har i lengre tid jaktet etter en stjernespiss. Romelu Lukaku (28) innrømmer at han avviste et lukrativt tilbud fra City ett år før han dro fra Inter.

Romelu Lukaku har skapt overskrifter etter at han tidligere i desember gjorde et lengre intervju med Sky Sports Italia. Der har han blant annet snakket om kjærligheten for Inter og misnøye rundt egen situasjon i Chelsea.

I intervjuet avslører han også at Manchester City ønsket å kjøpe ham. Lukaku sier at forespørselen kom etter Lukakus første sesong i Inter, noe som vil si sommeren 2020.

Lukaku sier at tilbudet fra Manchester City var høyere enn tilbudet som kom fra Chelsea året etter.

– Jeg ville ikke. Jeg tenkte at det ikke var tiden for å gjøre det. Det var det første året, og jeg ønsket ikke å dra fra Inter. Jeg ønsket å gjøre noe bra for Inter, for Inter reddet karrieren min, sier Lukaku, som dro til Italia etter å ha havnet i kulden hos Ole Gunnar Solskjær i Manchester United.

les også Tuchel slår tilbake etter Lukaku-utspill: – Liker det ikke

Den belgiske stjernespissen er klar på at han ønsket å bli i Inter noen år til, og sier at det ikke var et spørsmål om penger. 28-åringen nevner også de tre klubbene han mener alle spillere drømmer om:

– Real Madrid, Barcelona og Bayern München. Alle spillere har en drøm om å kunne ikle seg trøyen til én av disse tre klubbene, sier Lukaku.

Også sommeren 2021 var Manchester City i markedet etter en toppspiss. Da var det Harry Kane som var nær en overgang, men Tottenham ønsket ikke å selge spissen.

NEI: Manchester City og Pep Guardiola ønsket å kjøpe Tottenhams Harry Kane, men ble avvist av Tottenham.

Selv uten en rendyrket spiss, har Manchester City klart seg meget bra. For øyeblikket leder de Premier League, åtte poeng foran Lukakus Chelsea, og har stø kurs mot nok et seriegull.

Første nyttårsdag tar de turen til London for å møte Arsenal, hvor de har muligheten til å skaffe seg en enda større luke før Chelsea møter tredjeplasserte Liverpool på andre nyttårsdag.

