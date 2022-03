SJEF: Pep Guardiola jakter et etterlengtet Champions League-trofé med Manchester City.

Manchester City ubeseiret på 18 strake – videre i Champions League

(Manchester City – Sporting Lisboa 0–0, 5–0 sammenlagt) Nå er Pep Guardiolas menn ubeseiret på 18 strake kamper på hjemmebane i Europa. Men storklubben leter fremdeles etter en ekte målscorer.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dominansen var total, men Manchester City slet med å finne veien til mål. Manager Pep Guardiola har uttalt at City «uten tvil» trenger en spiss til sommeren, og ifølge en rekke medier står Erling Braut Haaland øverst på listen.

Kanskje var åttedelsfinalen mot Sporting Lisboa et eksempel på hvorfor Guardiola så gjerne vil ha en superspiss.

De lyseblå scorer mange mål, men scoringene fordeler seg broderlig mellom spillerne. Holder det i jakten på det etterlengtede Champions League-trofeet?

For samme kveld som City slet med å score, senket Karim Benzema PSG med hat trick. Tirsdag gjorde Bayern Münchens Robert Lewandowski det samme mot RB Salzburg.

City har ingen utpreget målscorer på samme måte i troppen:

Riyad Mahrez skiller seg ut med 21 mål i alle turneringer, og hele fem City-spillere har bikket tosifret antall scoringer. Totalt 18 forskjellige spillere har funnet veien til mål for Guardiolas menn denne sesongen.

Kilde: sofascore.com

Oppgjøret mellom City og Sporting var i praksis avgjort etter en times spill i Lisboa i februar. Fem mål på 58 minutter drepte all spenning i kampen og bar vitne om en enorm styrkeforskjell.

Klasseforskjellen var også tydelig onsdag kveld – denne gangen uteble bare scoringsflommen. Hjemmelaget hadde ballen nesten 70 prosent av tiden og skapte flest sjanser. Men tempoet var ofte lavt og viljen til å finne nettmaskene kanskje ikke like stor denne gangen.

Like etter pause trodde Gabriel Jesus at han hadde skaffet laget en belønning for presset, men kveldens foretrukne spiss ble vinket av for offside og målet annullert.

Avansementet til kvartfinalen var uansett sikret for lenge siden, og i andre omgang tillot Guardiola seg også et keeperbytte for å gi Scott Carson litt etterlengtet spilletid.

City har ikke tapt på de 18 siste kampene på hjemmebane i europeiske turneringer. Bare to av kampene, kveldens inkluderte, har endt med uavgjort. Under Pep Guardiola har imidlertid ennå ikke City nådd det store målet: Å gå til topps i Champions League.

Fra før er Liverpool og Bayern München klare for neste runde av Champions League.