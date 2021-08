Tokmac Nguen er skadet for øyeblikket og derfor ikke aktuell for Norges landslagstropp som blant annet møter Nederland i VM-kvalifiseringskamp onsdag. Her fra en tidligere samling.

Opplysninger til VG: FC København vil kjøpe Tokmac Nguen

Tokmac Nguen kan havne i Danmark.

Av Mats Arntzen

Publisert: Nå nettopp

Etter det VG erfarer er den danske hovedstadsklubben i forhandlinger med Ferencváros om en overgang for nordmannen.

Med et drøyt døgn igjen av overgangsvinduet kan det bli en overgang for 27-åringen, som har kontrakt med den ungarske klubben til sommeren 2022.

VG vet at det tidligere har vært interesse for Nguen fra klubber i Midtøsten, men nå kan hans neste destinasjon bli langt nærmere hjemlandet her i Norge.

Tokmac Nguen

Ferencváros og FC København er foreløpig ikke enige om en overgangssum for Nguen, som for øyeblikket er skadet og derfor ikke aktuell for Norges landslagstropp, som skal spille kamper mot Nederland, Latvia og Gibraltar de nærmeste dagene.

VG har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Nguen eller hans agent Luca Pagani.

