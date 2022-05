1 / 5 FIRE MÅL: Kevin De Bruyne var banens store spiller da City knuste Wolverhampton. HAT TRICK: José Sá kunne ikke stoppe Kevin De Bruynes skudd fra 20 meter midtveis i den første omgangen - De Bruynes tredje mål for kampen. forrige neste fullskjerm FIRE MÅL: Kevin De Bruyne var banens store spiller da City knuste Wolverhampton.

De Bruyne sendte City et skritt nærmere ligagull – avviser å ha feiret som Haaland

(Wolverhampton – Manchester City 1–5) Kevin De Bruyne scoret hat trick med «feil fot» i første omgang, før han i den andre omgangen brukte «riktig fot» og sikret tre viktige poeng.

– Han (De Bruyne) har vært enestående de siste månedene, både i Premier League og Champions League. Han har vært nøkkelspilleren vår i sesongavslutningen, sier Manchester City-trener Pep Guardiola til Sky Sports.

Aldri før har Kevin De Bruyne scoret mer for Manchester City enn han har gjort denne sesongen.

30-åringen regelrett herjet med Wolverhampton onsdag kveld, og scoret like så godt de fire første målene til City.

De Bruyne står dermed med hele 15 mål – på kun 28 kamper – i Premier League denne sesongen, og har kun Cristiano Ronaldo (18 mål), Son Heung-min (20 mål) og Mohamed Salah (22 mål) foran seg på toppscorerlista. Belgieren har tidligere aldri scoret mer enn 13 seriemål i løpet av en sesong.

Etter onsdagens tredje scoring kom han tilsynelatende også med en liten henvisning til Erling Braut Haaland i målfeiringen. Tirsdag ble det kjent at Borussia Dortmund og City er enige om en overgang for Haaland – men belgieren er ikke med på at hans feiring var en henvisning til det.

– Jeg har gjort noen intervjuer før jeg kom hit, og de spurte meg om Haaland. Jeg visste det ikke engang (at det var å feire som Haaland) … Jeg gjorde det bare fordi jeg hadde scoret tre, sier en humrende De Bruyne til Sky Sports.

Guardiola har ikke villet si for mye om signeringen av nordmannen, men etter onsdagens storseier var han mer villig.

– Jeg liker å jobbe med gode spillere, det er de som gjør deg til en god manager. Han er et utrolig, ungt talent, i den perfekte alderen. Vi kommer til å hjelpe ham med å slå seg til ro på best mulig måte, sier Guardiola.

RO: Kevin De Bruyne feiret slik etter 1–3-scoringen. TO ÅR SIDEN: Slik så det ut da Erling Braut Haaland feiret en scoring hjemme mot PSG i Champions League for to år siden.

Med to runder igjen av sesongen leder dermed Manchester City Premier League med tre poeng ned til Liverpool.

Mens Liverpool har spilt uavgjort hjemme mot Tottenham og vant 2–1 borte mot Aston Villa på tirsdag, har Manchester City nå vunnet 5–0 og 5–1 i de to siste kampene.

Det gjør at City nå har en syv mål bedre målforskjell enn Liverpool, noe som gjør at tre poeng i de to siste kampene kan være nok til å ta gull – selv om Liverpool skulle vinne sine to resterende kamper.

Info Gjenstående kamper Liverpool: 14. mai: Liverpool – Chelsea (FA-cupfinale)

17. mai: Southampton – Liverpool

22. mai: Liverpool – Wolverhampton

28. mai: Liverpool – Real Madrid (Champions League-finale) Manchester City: 15. mai: West Ham – Manchester City

22. mai: Manchester City – Aston Villa Vis mer

– Fotball blir veldig mye lettere hvis du har to bein som er like gode som Kevin De Bruyne. Det er skremmende at han klarer å score hat trick, og alle tre med venstrefoten, sa Colin Rösler i TV 2s Premier League-studio i pausen.

Lillestrøm-spilleren var i en årrekke tilknyttet Manchester Citys akademi, og kan nå se at Manchester City har stø kurs mot gull i Premier League denne sesongen.

Kampuret viste 06:05 da den første scoringen til De Bruyne kom, et lekkert skudd fra noe spiss vinkel. Etter en Wolverhampton-utligning få minutter senere, sendte De Bruyne tilbake i ledelsen idet det sto 15:35 på klokken, etter å ha vært først på en retur fra Wolves-keeper José Sá.

Og da hat tricket skulle fullbyrdes, så var det på lekkert vis. De Bruyne fikk ballen 35 meter fra mål, dro seg innover i banen og feide til med venstrefoten fra 20 meters hold. Ballen gikk utagbart ned i hjørnet for Sá, mens klokken viste 23:34.

PÅ VEI MOT GULL: Pep Guardiola og Manchester City har stø kurs mot ligagull.

Kun to ganger tidligere har en spiller i Premier League-historien scoret et hat trick raskere i målt fra tid fra kampstart, kun slått av Sadio Mané og Dwight Yorke, ifølge Opta.

– Jeg tror det er ingen som forventer det der, men med Kevin De Bruyne kan alt skje. Det er så bra gjort, sa Rösler i pausen.

Og det fortsatte i den andre omgangen. Etter en times spill ble kampen punktert da De Bruyne kontrollert satte inn sitt fjerde mål for dagen – denne gangen med den mer vante høyrefoten.

Raheem Sterling hadde en rekke store sjanser i løpet av kampen og seks minutter før slutt kom «endelig scoringen», da han scoret kampens siste mål og sørget for at det ble en 5–1-seier for City.