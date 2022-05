Kjempetabbe og rødt kort da Brann snudde til storseier

(KFUM – Brann 1–5) Brann slet i bortekampen mot KFUM, men så serverte vertene den ene gavepakken etter den andre slik at Eirik Hornelands menn snudde fra 0–1 til 5–1-seier.

Av Per Opsahl

Brann står med full pott på sine tre bortekamper i OBOS-ligaen, og har fått en fin start på sesongen til tross for at begge hjemmekampene har endt uavgjort. I bortemøtet med Skeid for to uker siden avgjorde Brann til seier seks minutter på overtid.

Like dramatisk ble det ikke i kveldens oppgjør, men Brann-supporterne ble holdt lenge på pinebenken også mot KFUM, som tok ledelsen hjemme på Ekebergsletta da Moussa Njie kranglet ballen i nettet fra kloss hold på overtid i første omgang.

2385 tilskuere var på plass, de fleste av dem Brann-supportere. De fikk etter hvert mye å juble for, mye takket være gavmilde KFUM-spillere.

Info Resultater Obos-ligaen 5. runde, mandag 9. mai Ranheim – Stabæk 0–1 KFUM – Brann 1–5 Raufoss – Bryne 2–0 Sandnes Ulf – Fredrikstad 0–4 Sogndal – Kongsvinger 2–1 Vis mer

Det startet med en fryktelig tabbe av keeper Jonas Brauti. Det var spilt 53 minutter da han rett og slett serverte Brann utligningen. 22-åringen kunne plukke opp ballen inne i feltet, men forsøkte av en eller annen grunn å få den til å trille over kortlinjen.

Danske Svenn Crone reagerte lynkjapt, snappet ballen på streken og lirket den inn i nettet. KFUM-spillerne protesterte og mente ballen hadde vært ute, mens keeper Brauti fortvilte over sin fatale «hodemist».

Scoringen ble stående, og Brann var virkelig inne i kampen igjen.

SCORET TO: Niklas Castro puttet sine to første Brann-mål etter overgangen fra Aalesund. Her feirer han 3–1-scoringen.

Kollapset med ti mann

Det raknet skikkelig for vertene da de ble redusert til ti mann med 20 minutter igjen å spille. Momodou Lion Njie hadde gult kort fra før, og fikk sitt andre da han klippet ned Niklas Castro. En håpløs manøver av midtstopperen, særlig ettersom den dårlige taklingen ble utført på et rimelig ufarlig sted langt ute på banen.

– Det var et klønete mål imot og et klønete rødt kort, oppsummerte KFUM-trener Jørgen Isnes da han ble intervjuet av Eurosport underveis i 2. omgang mens stillingen fortsatt var 1–1.

Så kom Brann-scoringene på rekke og rad. I løpet av fire minutter scoret de tre ganger.

Aune Heggebø headet inn 2–1 i det 80. minutt før Castro sto for en perlescoring da han måket til fra distanse. Castro ordnet det fjerde Brann-målet da han rundet keeper og trillet inn etter 84 minutter.

Fire minutter på overtid ordnet Brann-talentet Niklas Jensen Wassberg da han snappet ballen inne i feltet og trillet inn 5–1 og fastsatte sluttresultatet.

ERNA PÅ PLASS: Tidligere statsminister var blant de fremmøtte Brann-supporterne mot KFUM.

Storseier til FFK

Sandnes Ulf sto med full pott på sine fire kamper denne sesongen, men gikk på en kjempesmell hjemme mot Fredrikstad. Nicolay Solberg sendte Fredrikstad i føringen da han satte inn 1–0 etter 35 minutter, og Thomas Drage doblet til 2–0 ni minutter senere.

Noa Williams og Ludvig Begby scoret hvert sitt mål i 2. omgang og sørget for at Fredrikstad nå har åtte poeng etter fem kamper. Mjøndalen leder OBOS-ligaen med 16 poeng på sine seks kamper. Sandnes Ulf er nummer to med 12 poeng, mens Brann nå er på tredjeplass med sine 11. Begge lag har spilt fem kamper.

PS! 16. mai skal Sandnes Ulf møte Brann, mens Fredrikstad møter Skeid.