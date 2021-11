MEDVIRKET TIL VOLD: Aminata Diallo (t.h.) er pågrepet for å ha medvirket til vold mot lagvenninne Kheira Hamraoui (t.v.).

PSG-stjerne pågrepet for medvirkning til vold mot lagvenninne

Paris Saint-Germain-spilleren Aminata Diallo (26) er pågrepet for å ha medvirket til vold mot en lagvenninne i storklubben. Motivet skal ifølge franske medier være å fjerne konkurranse om spilletid.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

Kheira Hamraoui ble overfalt av to maskerte menn da hun var på vei ut av bilen til lagvenninne Aminata Diallo torsdag 4. november. Onsdag ble sistnevnte arrestert for mistanke om å ha medvirket til vold på sin lagvenninne.

New York Times skriver at de to lagvenninnene tok følge hjem fra en lagmiddag. Diallo skal ha kjørt bilen, mens Hamraoui var passasjer. Den amerikanske avisen skriver at de begge bor i Chatou, en eksklusiv forstad i utkanten av Paris.

Da de skal ha nærmet seg Hamraouis hus rundt klokken 22.30, kom to maskerte menn ut av mørket og dro Hamraoui ut av passasjersetet. PSG-spilleren skal ha bli slått med en metallstang i flere minutter, hvor de fleste av slagene var rettet mot beina. Overgrepsmennene tok ikke med seg noe av verdi.

Medier som har omtalt saken skriver at Diallo skal ha hyret inn de maskerte mennene for å forhindre Hamraoui i å konkurrere om spilletid.

Tirsdag spilte PSG Champions League-kamp mot Real Madrid. Hamraoui var utelatt av «personlige grunnre». Diallo var erstatteren.

Tidlig onsdag morgen arresterte det franske politiet Diallo hjemme hos seg selv og bekreftet i en uttalelse at varetektsfengslingen hennes var relatert til Hamraouis overfall, selv om de ikke eksplisitt knyttet Diallo til overfallet.

Overfallet mot Hamraoui har fått mange til å sende tankene til Nancy Kerrigan og Tony Harding. Den 6. januar 1994 ble Kerrigan angrepet og slått med ei jernstang. Overfallsmannen var innleid av Tonya Hardings eksmann. Overfallet ble gjennomført for at Harding skulle overta Kerrigans plass på det amerikanske OL-laget på Hamar.

Kerrigan ble imidlertid frisk til OL, og både hun og Harding stilte i Hamar OL-amfi i februar 1994. Tonya Harding nektet den gang enhver involvering i planene om å angripe Kerrigan. Hun måtte likevel ut med erstatning, og ble dømt til samfunnstjeneste. Harding ble også utestengt på livstid fra USAs kunstløpsforbund.

I en uttalelse skriver PSG at de fordømmer hendelsene.

– Siden torsdag 4. november har klubben tatt alle nødvendige grep for å garantere for helsen, velværet og tryggheten for alle spillerne på kvinnelaget. Paris St.-Germain jobber med Versailles-politiet for å avklare fakta og klubben følger nøye med på fremdriften i saksbehandlingen og vil studere hva som skal gjøres, heter det i uttalelsen.

Noël Le Graët, presidenten i det franske fotballforbundet, uttrykte sjokk over arrestasjonen av Diallo.

– Det som er mistenkt er usannsynlig. Jeg kjenner begge spillerne. Jeg er forferdet hvis det som er nevnt er sant. Det virker utenkelig, sier Le Graët.

Hamraoui var lagkamerat med Ada Hegerberg i Lyon 2016–2018 og Celin Bizet Ildhusøy spiller i PSG og fikk denne uken sin debut i Champions League for klubben.

Nyhetsbyrået AFP skriver at det foreløpig ikke er tatt ut noen formell siktelse mot spilleren.