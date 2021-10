forrige

Frankrike til Nations League-finale etter ellevill snuoperasjon

(Belgia – Frankrike 2–3) Belgia gikk til pause med en tomålsledelse, men i den andre omgangen vartet de franske stjernene opp med storspill i semifinalen i Nations League.

Belgia hadde muligheten til å spille seg frem til en finale for første gang siden de tapte EM-finalen mot Vest-Tyskland i 1980, men scoringene til Yannick Carrasco og Romelu Lukaku var ikke nok torsdag kveld.

Frankrike stilte med stjernetrioen Karim Benzema, Kylian Mbappé og Antoine Griezmann og i den andre omgangen fikk trioen virkelig vist seg frem. Scoringer fra Benzema og Mbappé sørget for at at det sto 2–2 etter 68 minutter.

I de dramatiske sluttminuttene var det Theo Hernández som sikret fransk finalebillett da han scoret med et hardt og velplassert skudd fra 15 meter, i hans andre landskamp.

Like før trodde Lukaku at han hadde sendt Belgia tilbake i ledelsen, men etter en sjekk hos VAR ble det konkludert med at belgieren var i offside.

Noen offside var det ikke på Hernández, da han etter 89.52 sendte ballen forbi Thibaut Courtois og Frankrike til finalen. Dermed ble det nok en gang bare nesten for Belgia og deres «gyldne generasjon». Belgierne topper FIFA-rankingen, men har kun én gang tidligere vunnet en internasjonal tittel, noe de gjorde da de vant OL på hjemmebane i Antwerpen i 1920.

ANNULLERT: Romelu Lukaku fikk ballen i mål tre minutter før slutt, men måtte se at det ikke ble godkjent.

Kevin De Bruyne kom til kampens første store sjanse allerede etter tre minutter, og etter at Frankrike gradvis hadde tatt over kontrollen i kampen, var det belgierne som skulle avslutte omgangen klart best.

Først var det Yannick Carrasco som dro seg fri inne i feltet, skjøt mellom beina til Benjamin Pavard og inn i det nærmeste hjørnet bak en sjanseløs Hugo Lloris. Fire minutter senere, i kampens 41. minutt, kom den andre scoringen.

Romelu Lukaku rundlurte Lucas Hernández med et smart overhopp, løp opp ballen og feide ballen over Lloris fra skrått hold. 28 år gamle Lukaku scoret med det mål nummer 68 på 101 landskamper, og gikk til pause med en tomålsledelse.

I den andre omgangen var det Frankrike som kom best i gang. Kylian Mbappé fant Karim Benzema inne i feltet etter en drøy times spill, og stjernespissen svarte med å sende ballen ned i hjørnet. Antoine Griezmann ville også bidra i den franske supertrioen på topp og ropte på straffe to ganger i løpet av to minutter.

Den andre gangen ble han også hørt, etter at VAR grep inn og viste at Youri Tielemans felte franskmannen. Kylian Mbappé fikk sjansen fra straffemerket og utlignet med drøyt 20 minutter igjen av kampen.

Lukaku trodde han hadde avgjort det for Belgia da han styrte ballen i mål tre minutter før slutt, men VAR-sjekken viste at Lukaku akkurat var i offside. Og da snudde kampen raskt. Paul Pogba sendte et frispark opp i krysstangen to minutter senere og noen sekunder før 90 minutter var spilt, avgjorde Theo Hernández med et nydelig skudd.

Finalen og bronsefinalen i Nations League-sluttspillet spilles søndag, med finalen på San Siro i Milano klokken 20.45. Der skal Frankrike møte Spania, som onsdag slo Italia da de ferske europamesterne tapte for første gang på tre år.