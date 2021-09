Målfest og full splid om mulige Sarpsborg-straffer

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Sarpsborg 08 5–0) Alle var enige om at det var en smått absurd fotballkamp da Strømsgodset slo Sarpsborg 08 5–0, men to straffesituasjoner er det sprikende vurderinger av.

Begge episodene skjedde på stillingen 0–0, og begge gikk i disfavør av Sarpsborg.

Særlig situasjonen der Mikkel Maigaard (26) ble løpt ned av Strømsgodset-stopper Ari Leifsson (23) skaper full splid.

– Jeg tror alle som har sett dem, ser at det er to klare straffer. Alle utenom dommerne her, sier Sarpsborg-trener Lars Bohinen.

Han fikk bare med seg et gult kort fra den drepende førsteomgangen på Marienlyst.

– Brutalt. Å gå fra å ikke få to straffer til å ligge under 3–0 er tøft, sier treneren.

Mikkel Maigaard, som forlot Strømsgodset til fordel for Sarpsborg 08 i sommer, konstaterer at bortelaget ble snytt for to straffer.

– Jeg blir løpt ned, rett og slett, sier han.

Gustav Valsvik var full av adrenalin da han meldte «Mikkel er ikke i nærheten. Han filmer» til Discovery+ i pausen.

– Jeg var litt sint på mitt eget lag, så jeg fyrte litt. Da jeg så den nå, så blir han tatt, men jeg synes Leifsson rett og slett er mann mot gutt der, sier Valsvik til VG.

– Maigaard reiser seg og det er nesten umulig å stå på bena der?

– Jo, han er i ubalanse, og det er Leifsson som på en måte har kontroll på ballen, så han smeller ham vekk med rumpa, svarer Strømsgodset-stopperen.

– Leifsson har vel ikke kontroll på ballen, han løper for å ta ballen, som er fri?

– Som forsvarsspiller er det ikke i nærheten av straffe. Det er for billig, slår Valsvik fast.

Han var mer åpen for at den første straffesituasjonen, der Valsvik stoppet et Anton Salétros-skudd med armen, kunne være straffe.

– Det føles som jeg har armen inntil kroppen, men det er vanskelig å si, vurderer han.

Strømsgodset-spiller Herman Stengel er av en helt annen oppfatning enn lagkameraten.

– Hvor mange straffer burde dere hatt mot dere i førsteomgang?

– To, sier Stengel kontant til VG.

– De var klare?

– Jeg kan si det sånn at om jeg ikke hadde fått straffe på dem, hadde jeg vært forbannet.

Da kvelden var over i Drammen sto det 5–0 på tavlen. Strømsgodset ble etter hvert overlegne.

– Kampen var vill, og det er sånn vi liker det på Marienlyst. Vi rir av stormen og det var deilig med seier her i dag, sier Valsvik til VG.

Men første omgang var rar: Først total Sarpsborg-dominans. Så to mulige Sarpsborg-straffer som ikke ble gitt. Og deretter 3–0-ledelse til Strømsgodset.

Dommer Espen Eskås står inne for valgene sine.

– De vurderer jeg som jeg har bedømt de, at det er to «spill videre»-situasjoner, sier dommeren, som understreker at han ikke har sett repriser av situasjonene.

– På den første var hånden i posisjon. Den andre situasjonen vurderte jeg til at Maigaard allerede var på bakken og at den var for lett å blåse på, sier Eskås.

Tor Ole Skullerud, ekspertkommentator for Discovery, mener derimot at Sarpsborg 08 har «all grunn til å føle seg snytt» i de to situasjonene.