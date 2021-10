forrige



Viking på bronseplass etter Berisha-show: − Nå blir det noe godt i glasset

(Viking-LSK 5–1) Veton Berisha (27) scoret ligamål nummer 16, 17 og 18 mot Lillestrøm og sendte Viking inn i sølvkampen i Eliteserien. Etterpå skulle landslagspissen feire «skikkelig» for første gang på flere år.

Lørdag rev Berisha og resten av Viking-mannskapet Lillestrøm i fillebiter foran over 11.000 entusiastiske supportere i Stavanger. U21-landslagsspilleren Sebastian Sebulonsen vippet Viking i føringen etter bare tre minutter før Harald Nilsen Tangen økte til 2–0 like etter sidebyttet.

Deretter handlet det aller meste om Berisha. For etter en redusering fra LSK-innbytter Fredrik Krogstad hadde pitbullen fra Egersund sett nok. Fra det 68. til det 82. spilleminuttet avgjorde Berisha kampen med karrierens første hat trick.

– Det er deilig. Jeg har søren meg ventet lenge på hat trick i år. Så leverer vi festfotball. Det er digg, sier Berisha til VG.

– Hvordan skal du feire dette?

– Ha-ha. Nå blir det noe godt i glasset. Når du først har lørdagskamp og vinner som dette, må det være lov. Jeg har ikke deltatt skikkelig i en bursdagsfering på mange år på grunn av fotballen, men i kveld skal jeg det, sier Viking-kapteinen og gliser.

Viking-suksessen

Viking betalte syv millioner kroner til Brann foran forrige sesong for å få Berisha hjem til Stavanger. Nå fremstår beløpet som småpenger. 16 scoringer i fjor er fulgt opp med 18 nye i år. Og det er fortsatt syv kamper igjen av serien.

– Jeg har et mål om visse ting, og jeg kan si at jeg ligger i bra rute der nå. Det gjør jeg. Nå har jeg i alle fall overgått fjoråret, forteller Berisha.

– Hvordan er det å være en del av dette Viking-laget?

– Vi er på et veldig høyt nivå. Vi leverer hver eneste kamp, og vi dominerer. Før kunne vi kanskje vinne, men vi hadde ikke den dominansen som vi har nå. Vi har en sinnssyk selvtillit og «go» som jeg ikke har vært med på før i Viking, sier 27-åringen.

– Hva er grunnen til at dere er så gode?

– Vi har mange spillere som leverer på et høyt nivå og vi har en god miks av unge og eldre spillere. Vi har god konkurranse om plassene på laget. Du må «pushe» på hver eneste trening for å få en plass i startelleveren. Så er det et støtteapparat med trenerteamet som gjør en veldig god jobb, også.

Glitrende Viking-prestasjon

På sidelinjen på SR-Bank Arena sto det nevnte trenerparet, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. De to lokale Viking-sjefene kunne se at nærmest alt fungerte for blåtrøyene. Aller bakerst hadde de gitt Arild Østbø fornyet tillit i mål og Hundvåg-keeperen vartet opp med den ene praktredningen etter den andre de få gangene Lillestrøm kom til avslutninger.

– Det var en fantastisk opplevelse fra start til slutt. Det ble en fest. Vi viser at vi hører hjemme i toppen, sier Jensen til Discovery, og legger til at han er veldig glad for å ha Berisha på laget.

– Hvor langt kan dette Viking-laget gå?

– Vi kan vinne alle de syv siste kampene, sier Jensen.

Det er ikke rart. For fremover på banen var Viking-angrepene fylt av rytme, kvalitet og energi. Uten ball jobbet, stresset og presset Berisha og lagkameratene i samlet flokk, noe som bidro til at Lillestrøm fremsto nærmest sjanseløse.

– Vi fikk et lite momentum da vi fikk reduseringen, men vi slipper dem for lett til. Det går for fort for oss i perioder. Viking var bedre enn oss på det meste i dag, erkjenner LSK-trener Geir Bakke til Discovery.

Han måtte klare seg uten både toppscorer Thomas Lehne Olsen og ballvirtuosen Gjermund Åsen på grunn av sykdom og skade.

SUKSESSTRENER: Bjarte Lunde Aarsheim og trenerkollega Morten Jensen er i ferd med å utrettet noe stort med Viking.

De Lanlay er tilbake

For Viking var Yann-Erik de Lanlay (29) tilbake på et nivå man knapt har sett høyrekanten fra Vaulen før skadene bidro til å legge en demper på karrieren i Rosenborg.

Den norsk-franske tvillingfaren har fått orden på kroppen igjen, og betydningen av det var åpenbar. Flere ganger i kampen danset de Lanlay seg gjennom LSK-forsvaret, og på 4–1 assisterte han også Berisha på nydelig vis.

På tribunen var det kravstore Stavanger-publikumet i ekstase. Som ikke 5–1-seieren var nok, kom også Simen Kvia-Egeskog inn på banen 10 minutter før slutt. 18-åringen er barnebarnet til en av Viking-historiens aller største legender, fem ganger seriemester Svein Kvia.

Med målfesten mot Lillestrøm er Viking på 3. plass – to poeng foran Kristiansund, med én kamp mer spilt. Opp til Molde på 2. plass er det nå bare tre poeng.

Viking rykket opp fra Obos-ligaen i 2018. I 2019 ble laget nummer fem i Eliteserien. I fjor endte Stavanger-klubben på 6. plass. I år kan det altså bli medalje.