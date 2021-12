Stoke Citys elleville 70-tall

Fire beinbrudd på én sesong. En iskremselger som opphevet offsiden. Et tak som falt ned. En bilulykke. Dramatiske semifinaler i FA-cupen, et «ligagull» for et kalenderår – og en etterlengtet triumf på Wembley. Velkommen til Stoke Citys elleville 70-tall.

Av Knut Espen Svegaarden

Publisert: Nå nettopp