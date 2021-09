KAMPENE KOMMER TETT: Amahl Pellegrino jubler etter å ha sendt Bodø/Glimt i ledelsen mot Viking. I løpet av høsten kan det bli mange kamper, og potensielt scoringer, for angriperen.

Bodø/Glimts heftige kampprogram: − Det kuleste er å spille fotballkamper

STAVANGER (VG) Bodø/Glimt har et ekstremt tett kampprogram ut sesongen. Trener Kjetil Knutsen (52) og nøkkelspillerne Amahl Pellegrino (31) og Erik Botheim (21) gleder seg til den spennende høsten.

Publisert: Nå nettopp

Frem til siste serierunde i Eliteserien 12. desember, skal Bodø/Glimt spille 17 kamper i alle turneringer.

Regner man bort dagene som går med til landslagspausene i oktober og november, skal Bodø/Glimt spille kamp hver tredje-fjerde dag ut sesongen. Bare én gang går det en hel uke mellom to Glimt-kamper.

– Det kuleste er å spille fotballkamper, sier Amahl Pellegrino til VG på spørsmål om hvordan han ser for seg høsten.

– Vi har mange kamper utover høsten, og vi tar kamp for kamp og prøver å bli bedre, sier Erik Botheim til VG.

Med gullkamp i Eliteserien, gruppespill i Europa Conference League, samt én kamp i cupen er det nok av oppgjør å forberede seg til for trener Kjetil Knutsen.

Han sier han ser frem til det som er en spennende høst.

– Vi kommer til å jobbe på to arenaer nå, og på onsdag kommer det en tredje arena i tillegg. Det blir utrolig gøy. Vi får testet alle deler av gruppen på alle områder, sier Knutsen til VG.

Bare tre dager etter seieren i Europa Conference League-debuten mot Zorya Luhansk, var det tilbake til Eliteserien søndag for Bodø/Glimt og toppkamp borte mot Viking. Det endte med 3–1-seier for Glimt, noe som førte til at de igjen topper Eliteserien-tabellen.

Selv om det bare var tre dager mellom kampene, valgte Knutsen å stille med de samme elleve spillerne fra start.

– Jeg følte det var riktig. Jeg gjør alltid en vurdering på det, og snakket med spillerne. Sjekket hvor tøff belastningen er. Vi vet hele tiden at vi kan gjøre endringer underveis. For meg og for oss er det noe med relasjoner og samhandling som vektes veldig høyt i det regnestykket. Det var det som gjorde av vi falt ned på det mot Viking, sier Glimt-treneren, og legger til at det er flere spillere i bakhånd som banker på døren for å starte kamper.

– Vi skal stå i en rekke med kamper nå. Jeg visste at vi klarte å komme tilbake til denne kampen fysisk, så utfordret jeg de på hvor tøffe de er i hodet. Det svarte de på.

En ting som også er interessant ved kampprogrammet til Bodø/Glimt er at de har bortekamp i serien etter seks av seks gruppespillkamper i Europa. Det gjør at det blir mye reising på kort tid.

– Vi har tenkt på det, og hvordan vi skal håndtere det. Vi får ikke lov til å bytte bortekamper i serien. Der er vi satt sjakk matt. Vi gjør det beste ut av det, sier Knutsen.

Neste tur for den regjerende seriemesteren er opp til Finnmark onsdag, for å møte annendivisjonslaget Alta i tredje runde i cupen.

– Fokuset vårt er veldig snart inn mot den kampen. Når vi lander i Bodø må alle gjøre sitt for å være klare for Alta på onsdag. Det blir veldig tøft, sier Pellegrino kort tid etter kampen mot Viking.