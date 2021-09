Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TUNGT: Dejan Kulusevski (nr. 44) fortviler etter at Napoli har scoret sitt andre mål i helgens oppgjør.

Sveriges stjerneskudd tvilsom før Malmö-oppgjør

Dejan Kulusevski (21) er spådd en stor karriere, og har allerede etablert seg på det svenske landslaget. Men den offensive midtbanespilleren sliter i likhet med resten av Juventus-laget før kveldens bortemøte med Malmö FF.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Her er alle våre oddstips!

– Dejan Kulusevski er en spiller med viktige kvaliteter. Han må lære seg å håndtere kampene bedre, sa Juventus-trener Massimiliano Allegri ifølge Aftonbladet på mandagens pressekonferanse.

Det er høyst tvilsomt at Kulusevski får sjansen fra start i Champions League-oppgjøret. Italienske medier, deriblant Gazzetta dello Sportog Sky Sport Italia, melder at det er Juan Cuadrado som erstatter skadede Federico Chiesa på kanten og at Álvaro Morata Paulo Dybala danner angrepsduo.

I så fall er det ikke plass til den høyreiste, hurtige og ballsikre 21-åringen, som fikk sin første kamp fra start for sesongen da Juventus tapte 1–2 mot Napoli i helgen. Juventus har bare ett poeng på de tre første kampene, og har fått en tung start - samtidig som nysolgte Cristiano Ronaldo har fått en knallstart i Manchester United.

SVERIGE-PROFIL: Dejan Kulusevski i aksjon for Sverige i 2–1-seieren mot Spania for

Til Atalanta som 16-åring

For svenske supportere vil det vært ekstra stas å se en av profilene det stilles størst forventninger til. Kulusevski var bare 16 år da han gikk fra Brommapojkarna til talentfabrikken Atalanta, og som 19-åring fikk han sitt gjennombrudd på lån i Parma. Han fullførte sesonge i Parma, til tross for at han i januarvinduet ble kjøpt av Juventus for 350 millioner kroner.

Med ti scoringer og ni assist ble han kåret til årets unge spiller i Serie A i 2019/20-sesongen, og fulgte opp med totalt 35 ligakamper - 19 fra start - og fire scoringer i Juventus forrige sesong. Kulusevski var også meget toneangivende for Sverige i VM-kvalifiseringskampene nylig, og da Spania ble slått 2–1 trakk Norge-sjef Ståle Solbakken frem Kulusevski og jevngamle Aleksander Isak som to meget spennende profiler.

Juventus var også på besøk i Malmø i november 2014. Da vant det italienske storlaget 2–0 etter scoringer av Carlos Tevez og Fernando Llorente. Den gang var Åge Hareide trener i Malmö, nå er det hans tidligere Danmark-assistent Jon Dahl Tomasson som har treneransvaret i klubben som ligger på tredjeplass i Allsvenskan. Jo Inge Berget sto for øvrig over med skade i helgens seriekamp, men kan få sjansen fra start igjen her.

VG-tips: Malmö FF - Juventus

Champions League-gruppe H teller Chelsea og Zenit St.Petersburg i tillegg til Malmö FF og Juventus. Det er en tøff motstander svenskene har fått i sin første kamp. Men nå er det slik at Juventus ikke akkurat har satt fyr på sesongen i hjemlandet. Ett poeng på tre kamper er slett.

2-2 mot Udinese der Torino-klubben rotet bort en 2-0-føring. Så ble det et ynkelig 0-1-hjemmetap for Empoli før laget kom til kort borte mot Napoli lørdag med 1-2. Nå får Juventus med igjen fem søramerikanere, blant annet Danilo (f), Cuadrado (mb) og Dybala (a). Malmö FF befinner seg tre poeng bak tabelleder Djurgården i Allsvenskan der de har skuffet noe nylig med bare én seier på fem siste. 1-1 hjemme mot IFK Norrköping på lørdagen var ikke det helt store. Dahlin (k) er trolig fortsatt ute med skade, og slik blir det reservekeeper Diawara som må til pers.

Likevel, med fullt trøkk fra hjemmepublikummet og med den formen Juventus er i for tiden er det ikke utenkelig med en liten svensk overraskelse.

U på singeloddsen gir for øyeblikket fire ganger igjen for pengene.