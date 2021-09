HELT: Aliou Coly jublet hemningsløst for seiersmålet. Han sikret tre poeng på overtid for Kristiansund.

Coly reddet Kristiansund på overtid - brøt vond borterekke

(Strømsgodset – Kristiansund 1–2) Kristoffer Tokstad sløste med sjansene, men så ut til å redde poeng for hjemmelaget. Så dukket Aliou Coly opp på overtid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg var heldig i dag og sikret tre poeng. Det er så deilig å reise hjem med full pott. Det ble ikke en så bra feiring, men jeg var så glad for målet, gliser Coly overfor discovery+.

Med seieren klatret Kristiansund opp på 3.-plass i Eliteserien. De er tre poeng bak Bodø/Glimt og fire poeng bak serieleder Molde.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi er i en god posisjon. Forhåpentligvis kan vi få tre nye poeng neste kamp, sier Coly om medaljejakten.

Bendik Bye scoret første omgangs eneste mål da han fikk sjansen fra 11-metersmerket. Kreshnik Krasniqi var uoppmerksom da han skulle banke ballen bort fra egen boks, og endte opp med å sparke Jesper Isaksen i stedet for ballen.

Viljar Myhra gikk riktig vei på Byes straffespark, men klarte ikke å stoppe angriperens andre straffescoring for sesongen.

Kristiansund var det førende laget de første 45 minuttene, og like før pause var Moses Mawa nære å straffe gamle lagkamerater. Det er bare gått en måneds tid siden spissen byttet klubb og Mawa var klar på at han «gledet seg» til møtet med Godset. I én-mot-én-duellen med Myhra gikk han imidlertid tapende ut.

Underveis i kampen ble det buet litt mot den tidligere Godset-angriperen.

– Det er noen idioter som skal bue, men jeg tror de fleste her liker meg, sier han til discovery+.

les også Glimt mistet tabelltoppen etter Svendsens drømmetreff

Både hjemmelagets spillere og supportere var også tydelig misfornøyde med dommeren, som ble møtt med høylytt piping på vei inn til pause.

Etter pause fikk de også noe å juble for da Kristoffer Tokstad slo tilbake for hjemmelaget. Midtbanespilleren hadde fått og brent to enorme sjanser tidligere i kampen, men på det tredje skulle det skje.

Endelig lykkes det for Tokstad, som lurte på bakerste stolpe og pirket inn utligningen. Godset hevet seg betraktelig etter pause og var nære å sikre seieren ved en rekke anledninger.

JUBEL: Kristoffer Tokstad scoret hjemmelagets ene mål.

Slik gikk det derimot ikke, og i stedet var det Kristiansund som stakk av med alle poengene. Christian Michelsens menn kjemper om medalje i Eliteserien, men har slitt på bortebane denne sesongen. På de siste fem kampene på fremmed gress har blitt fire tap og én uavgjort, men endelig ble den vonde rekken brutt.

På overtid kriget Aliou Coly inn seiersmålet for gjestene.

– Det kunne bikket begge veier, så det var kjedelig å få den på slutten, sier Tokstad, som likevel fant litt glede i en etterlengtet scoring for egen del.

Godset tar imot Sarpsborg i neste runde. Kristiansund får besøk av Haugesund.