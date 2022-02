TILBAKE PÅ BANEN: Omar Elabdellaoui var endelig tilbake på banen etter fyrverkeriulykken på nyttårsaften 2020.

Seiret i skadecomebacket: − Fantastisk

(Göztepe Izmir - Galatasaray 2–3) Omar Elabdellaoui var endelig tilbake på banen etter at han nesten ble blind på nyttårsaften 2020. Høyrebacken startet for Galatasaray og spilte hele kampen med briller for å beskytte det skadede øyet.

Publisert: Nå nettopp

Oppdateres!

Landslagstrener Ståle Solbakken fikk ikke fulgt høyrebackens comeback-kamp på direkten, men melder til VG at han tar den i opptak til tirsdagsfrokosten.

– Er Elabdellaoui en du kan ta ut i troppen til kampene i mars uansett – for å ha ham i spillergruppen?

– Nå ser vi hva de neste ukene bringer, men det er fantastisk at han spiller 90 minutter. God start og etterlengtet comeback, sier Solbakken.

Omar Elabdellaoui skadet øyet på nyttårsaften 2020, altså samme måned som Solbakken var nytilsatt landslagssjef. Backen har dermed aldri vært på en samling etter Solbakken overtok landslaget etter Lars Lagerbäck.

les også Elabdellaoui snakker ut om ulykken – måtte ha elleve operasjoner

Hos svensken var Elabdellaoui en nøkkelspiller både på og utenfor banen: Skadefri spilte han i praksis fast gjennom Lagerbäcks fire sesonger som norsk sjef. Han var også visekaptein bak Stefan Johansen og bar bindet i flere landskamper for Norge.

Høyrebacken var også på benken i møtet med Kayserispor 12. februar, men da måtte han se hele kampen fra benken. Mandag var det 423 dager siden forsvarsprofilen sist var i kampsituasjon.

Forrige kamp for nordmannen var 26. desember 2020.

les også Elabdellaoui melder seg klar igjen – søsteren reddet synet på høyre øye

Elabdellaoui har vært åpen om den alvorlige fyrverkeriulykken som skjedde for 13 måneder siden. I et intervju med The Guardian nylig satte han ord på de marerittaktige minuttene.

– Jeg trodde bare at jeg hadde noe i øyet og måtte fjerne det, men så kjente jeg at hele ansiktet mitt brant, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisen.

Kampen endte 2–3 etter at gjestene scoret ti minutter på overtid på straffe.

Galatasaray ligger helt nede på 13.-plass i den tyrkiske toppdivisjonen og har 31 poeng opp til Trabzonspor som leder ligaen.