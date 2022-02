Fredrik Bjørkan og Marius Lode jubler etter 2–0-seieren mot Prishtina på Aspmyra i august. I bakgrunnen skimtes Patrick Berg, som ble solgt til Lens.

Glimt-heltene som dro hyller lagkameratene: − Jeg får frysninger

(Celtic - Bodø/Glimt 1–3) Marius Lode (28) og Fredrik André Bjørkan (23) byttet begge ut Bodø med Tyskland, men akkurat torsdag kveld skulle de helst vært i Skottland.

– Tuller du? Jeg lever med en fryktelig FOMO (fear of missing out) på hotellet her jeg sitter, sier Marius Lode til VG.

Schalke 04-spilleren ladet opp til fredagens hjemmekamp mot Paderborn med å se sine gamle lagkamerater herje i Conference League.

– Det er selvfølgelig kult å være her, men det hadde vært kult å være på Celtic Park også, ler Lode.

Runar Espejord, Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen sørget for at Bodø/Glimt vant 3–1 borte mot Celtic:

– For et lag! Jeg hadde troen på Glimt hele veien faktisk, men dette er bare utrolig imponerende. Måten de står på i den første tellende kampen. Det er helt rått. Wow, sier Hertha Berlin-spilleren Fredrik Bjørkan til VG.

Han reiste i likhet med Marius Lode videre etter at kontrakten løp ut ved årsskiftet.

– Sånne kvelder som det her er noe spesielt. De skal kose seg med den her, gutta. Det er utrolig artig å se på, fortsetter Bjørkan.

Da Pellegrino satte inn 2–0 ble det helt stille blant hjemmefansen. Da kunne man høre Glimt-fansen helt hjem i de tusen hjem.

– Det er helt rått å høre på Celtic Park og høre «dæven det e deilig det her». Det samholdet i Bodø/Glimt går på fansen også. Jeg får frysninger av å høre Halfdan Sivertsen på Celtic Park, sier Lode, som ikke synes det er rart at bortefansen lot seg begeistre.

– Det er helt rått å se på. Er det en ting jeg har lært med Bodø/Glimt så er det ingenting er umulig. Det er et lag med så enormt mye x-faktor og gode spillere. Man ser at identiteten er der, sier Lode.

Nå venter returoppgjøret på Aspmyra, hvor Celtic ikke får en enkel oppgave med å komme tilbake fra 1–3.

– Jeg tror de har en tøff oppgave foran seg. Det tror jeg de skjønner nå. Det var bare utrolig kult å se. Det er liksom ingen frykt i guttene, sier Bjørkan.

Hertha Berlin spiller hjemme mot Leipzig søndag kveld.