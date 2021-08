TILBAKE: Returen til Chelsea ble en umiddelbar suksess for Romelu Lukaku.

Lukaku tilbake med et pang – scoret sitt første Chelsea-mål

(Arsenal – Chelsea 0–2) I sin første Chelsea-kamp på nesten 3000 dager, trengte ikke Romelu Lukaku (28) mer enn knappe 15 minutter på å finne veien til nettmaskene.

Martin Ødegaard signerte for Arsenal tidligere i uken, men var ikke klar for søndagens kamp mot Chelsea. Før kampstart ble han presentert foran et fullsatt Emirates, som ga nordmannen stående applaus.

Da kampen kom i gang, tok det ikke langt tid før det var Chelsea-supporterne som kunne juble.

Stadionuret hadde ikke passert 15 minutter engang før Romelu Lukaku var på plass. Reece James ble spilt fri på høyre, og serverte Lukaku på blank kasse. Superspissen gjorde ingen feil, og sendte Chelsea i ledelsen.

Dermed ble returen til gamleklubben en umiddelbar suksess for Lukaku. 2915 dager hadde gått siden han siste tok på seg den blå drakten – i Supercup-finalen mot Bayern München 30. august 2013.

Siden den gang har han vært innom Everton, Manchester United og Inter.

Søndagens kamp mot Arsenal var Lukakus 16. for Chelsea, men han hadde aldri scoret for klubben før:

Omtrent 20 minutter etter scoringen var Lukaku med i oppbyggingen til 2–0-målet. Han ga ballen til Mason Mount, som så fant James. Igjen fikk han mye plass på høyre, men denne gangen gikk han på skudd. Med et nydelig treff, suste ballen inn i det lengste krysset.

Begge lag hadde flere kjempesjanser utover i kampen, blant annet hadde Lukaku en heading som Arsenal-keeper Bernd Leno mesterlig fikk slått i tverrliggeren. Men det ble ingen flere mål, og Chelsea tar med seg en overbevisende 2–0-seier hjem i bagasjen.

Dermed står Chelsea med full pott etter to kamper denne sesongen, og topper Premier League-tabellen sammen med Liverpool. Arsenal står uten poeng etter tap i sine to første kamper.

