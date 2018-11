Bjørnebye: – Jeg hadde definitivt trodd vi skulle ta flere poeng

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Celtic 0–1) Rosenborg leverte en ny skuffende forestilling i det som var høstens fjerde møte mellom den norske og den skotske serievinneren. Og nok en gang var det Celtic som trakk det lengste strået.

Rosenborg tapte sin femte kamp av fem mulige i høstens Europa league. Den triste statistikken gjør at Rosenborg er ett av fire poengløse lag av de åtti lagene som deltar i gruppespillet i Europa league eller Champions League.

– Som dere så, fikk vi kjørt oss litt i banespillet i perioder. Men jeg føler ikke at Celtic hadde all verden å komme med heller, bortsett fra målet de fikk. Men vi er for dårlige på siste tredel, sier Anders Trondsen, til VG etter kampen.

– Noen vil kanskje si at vi ikke har lykkes med angrepsspillet i hele år, og det er vi klar over. Vi vet godt at vi har slitt med angrepsspillet. Det har ikke vært de flytende angrepene som vi hadde i fjor. Det er ikke optimalt at vi har ballen så lite, sier Nicklas Bendtner, som bare har scoret to mål siden Rini Coolen tok over i slutten av juli.

Historisk bunnivå

Tapet innebærer at Rosenborg er i samme båt som lag som AEK Athen, F91 Dudelange og Akhisar Bld Spor. Aldri tidligere har Rosenborg stått med null poeng på tre hjemmekamper i europeisk gruppespill.

– Jeg hadde definitivt trodd vi skulle ta flere poeng, men vi må se litt på hvor vi skal knappe inn forspranget. Vi spiller mot tre lag som omsetter for over en milliard hver, sier Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, til VG.

– Hva er det Rosenborg mangler?

– Det er ekstremt intenst, høyt press, kompakt og hurtig omstilling. Man blir veldig hardt straffet hvis man gjør personlige og kollektive feil. Det er trenden internasjonalt. Man ser det på de beste lagene. Man må være veldig dyktig både fysisk, teknisk, taktisk, individuelt og kollektivt.

Hvilte Helland

Foruten én endring valgte trener Rini Coolen det samme laget som spilte 1–1 mot Bodø/Glimt i sesongens siste Eliteseriekamp.

– Pål (André Helland, journ.anm.) kan ikke spille mer enn én kamp i uken. Han spiller cupfinalen på søndag, sa nederlenderen før kampen.

Inn på høyre kant kom Yann Erik De Lanlay.

Rosenborg åpnet kampen i det som har blitt «Coolen-stilen», med to dype midtbanespillere og én offensiv midtbanespiller, i en 4–2–1–3-formasjon.

– Vi hadde en litt annerledes inngang til kampene i Europa, der vi står litt lavere. Celtic kom mer ut med laget, og spilte seg til flere sjanser. De spilte litt som vi vil spille, men vi lyktes ikke med å komme rundt med kantene i dag. Derfor ble det en sjansefattig kamp, sier Bendtner, til VG.

Klasseforskjell

Celtic brukte hele banen, løftet backene høyt i banen, og spilte seg til flere store sjanser i første omgang. Men det var ikke før James Forrest tok seg til dødlinjen og løftet ballen på bakerste stang, at det førte til tellende resultat.

Der ventet Scott Sinclair, som umarkert fikk heade ballen forbi Rosenborgs beste spiller, André Hansen.

Rosenborg kom aldri nærmere enn et par halvsjanser ved Birger Meling og innbytter Matthiás Vilhjálmsson, samtidig som Celtic tok færre og færre sjanser og kontrollerte inn til en ny 1–0-seier på Lerkendal.

– Det er klart at man ønsker resultater, men man må være ærlig med seg selv når man møter spillere som er bedre enn seg selv. Vi har møtt tre lag som har vært bedre enn oss, og derfor har vi ikke vunnet en kamp, sier Bjørnebye.

Rosenborg er best i Norge, men blant de verste i Europa.