Storstilt skattejakt på agentpenger i engelsk fotball

Britiske skattemyndigheter er i gang med en storstilt gransking av hvordan fellesskapet skal ha blitt snytt for et milliardbeløp på grunn av systemet for avlønning av agenter.

131 spillere, 44 klubber og 31 fotballagenter under etterforskning for mulig skattejuks.

Det bekrefter britiske myndigheter (Her Majesty’s Revenue and Customs) i en e-post til VG og nettverket European Investigative Collaborations (EIC).

“HMRC jobber grundig for at loven skal overholdes og har fått inn 3,5 milliarder kroner i ekstra skatt ved å se nærmere på fotballindustrien. Vi besøker samtlige Premier League-klubber og de fleste lagene på nivå to, samt spillerne deres”, heter det i uttalelsen.

Fortsatt er det altså uvisst hvor store summer det offentlige ender med å kreve tilbakebetalt.

Årsaken til at agentutbetalingene har kommet under lupen, er at det foreligger forskjellige krav til beskatning, avhengig av om agenten har fått honoraret utbetalt av klubben eller spilleren.

Det blir rett og slett mindre å betale dersom klubben punger ut, i stedet for om pengene kommer fra spilleren.

Problemstillingen som oppstår, er da denne: I hvilke tilfeller unndras det skatt ved at fotballagenter bytter side og representerer kjøpende klubb, i stedet for spilleren de egentlig har jobbet for?

I Storbritannia er prinsippet om såkalt «dobbelt representasjon», i motsetning til i Norge, ikke ulovlig.

Men en rekke eksempler viser hvordan det likevel kan oppstå situasjoner som ikke passerer skattemyndighetenes sensur.

Britiske regler krever at fordelingen av honorarutbetalingen må reflektere realiteten i forretningsforholdene, skriver Reuters, som også er en del av EIC-nettverket som har jobbet med Football Leaks.

Her fremkommer det en rekke betente saker, dokumentert gjennom blant annet e-poster og kontrakter. De viser hvordan klubber og spillere har havnet i klammeri med skattemyndighetene rundt rollen til agenter og hvordan de lønnes.

Milliarder av kroner er i spill.

Et eksempel på en slik sak: Da Gael Clichy ble kjøpt av Manchester City i 2011, var agent Darren Dein formelt oppført som klubbens agent . Men det finnes e-post-korrespondanse der Dein oppgir å ha jobbet for spilleren .

Det toppet seg i 2013, da skattemyndighetene stilte spørsmål om hvorfor en ytelse for Clichy ikke var innberettet for beskatning, og etter et møte konkluderte et brev derfra med at «vi aksepterer ikke at Darren Dein ikke opptrer på spillerens vegne».

Deretter innrømmet en representant for Manchester City at Dein faktisk var spillerens agent, og at en andel av honoraret skulle vært beregnet ut fra dette. City søkte så å inngå en avtale med HMRC for å få saken løst, viser korrespondanse, men det eksakte utfallet er ikke kjent. Ingen av partene har villet kommentere saken.

Tilsvarende problemstillinger fremgår rundt flere andre kjente navn.

Totalt ble rundt det gjennomført 1400 kontraktsforhandlinger i Premier League mellom mai 2015 og juni 2018, viser offisielle tall. En analyse viser at klubben og spilleren benyttet samme agent i 80 prosent av tilfellene Men offentlige uttalelser fra agenter indikerer mange eksempler på at agenten egentlig jobbet kun for spilleren, ifølge Reuters.

Britiske skattemyndigheter nekter å kommentere enkeltsaker, men uttaler følgende til EIC:

«HMRC jobber tett opp mot fotballklubber for å sikre at utbetalinger til deres agenter ved reforhandlinger eller overganger blir korrekt skattlagt. Vi utfordrer aktivt enhver utbetaling vi mener ikke er realistisk, og ber om dokumentasjon på enhver form for legitimitet ved ulike forhold».

Dokumentene EIC og VG er i besittelse av, viser at skattemyndighetene ikke har truet med straff, til tross for tilfeller der myndighetene mener innrapporteringen ikke har vært etter boken

Kontrakter som fremgår av Football Leaks viser hvordan det nå er blitt vanligere med en jevn kostnadsfordeling mellom spiller og klubb hva gjelder agenthonorar.

HMRC har ikke villet kommentere hvorfor det ikke har tydd til ytterligere sanksjoner i sakene de har reagert på.