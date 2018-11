REAL MADRID-KAPTEIN: Sergio Ramos har vunnet Champions League de siste tre årene. Her fra finalen mot Liverpool i Kiev i mai 2018. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Real Madrid-stjerne dopingetterforsket to ganger i all hemmelighet

FOTBALL 2018-11-23T17:00:04Z

Først avga Sergio Ramos (32) i all hemmelighet en dopingprøve som fikk alarmklokkene til å ringe etter Champions League-finalen for halvannet år siden. I høst var Real Madrid-kapteinen involvert i enda en sak.

Publisert: 23.11.18 18:00 Oppdatert: 23.11.18 19:08

Det viser dokumenter som først nå blir kjent gjennom lekkasjen Football Leaks.

Første gang slo testen ut på et forbudt stoff etter Champions League-finalen i 2017 .

Den andre gangen nektet Ramos å etterfølge en klar beskjed fra en dopingkontrollør i garderoben til Real Madrid.

Siden UEFA valgte å tro på forklaringen Real Madrid og Sergio Ramos, unngikk 32-åringen en potensiell utestengelse fra all idrett i flere år.

Forklaringen er imidlertid egnet til å skape debatt. Kanskje spesielt sett med norske øyne: For mens legen til Ramos tok på seg skylden for det som skjedde, og ble trodd på det, så fikk Therese Johaug i sin tid 18 måneders utestengelse da hun forsøkte seg på en lignende forklaring.

Kongelig besøk

Men først blar vi tilbake til 3. juni 2017. I Cardiff var Sergio Ramos kaptein på et Real Madrid-lag som nettopp hadde slått Juventus 4-1 . Cristiano Ronaldo hadde vært kampen store spiller.

I garderoben etter kampen sto jubelen i taket. Spanjolene ble det første laget som noen gang hadde forsvart en tittel i Champions League.

Dagen etter, 4. juni i 2017, mottok dopinglaboratoriet i Seibersdorf en fersk prøve med påskriften «3324822». Innholdet var 110 milliliter med urin, gitt av en Real Madrid-spiller i Cardiff kvelden før.

Deretter gikk det en måned før den østerrikske dopinglab-en sendte en digital rapport til UEFA. Prøven de hadde analysert inneholdt spor av deksametason. Det er et betennelsesdempende stoff, i familien glukokortikoider, som er forbudt å bruke i forbindelse med konkurranse. Stoffet er tillatt utenfor konkurranse under visse forutsetninger, men det må da oppgis at du har brukt stoffet idet dopingtesten finner sted.

På kontorene til UEFA i Sveits, viste krysskobling av flere dokumenter raskt at det var Sergio Ramos som hadde avgitt den positive prøven. Forsvarskjempen er kaptein på det spanske landslaget, han har vunnet Champions League fire ganger, EM to ganger og VM én gang.

Nå var en av fotballens aller største i trøbbel.

Disse opplysningene har aldri vært kjent for offentligheten tidligere, før i dag, når VG og 14 andre partnere i nettverket European Investigative Collaborations (EIC) omtaler saken som har vært hemmeligstemplet i UEFA.

Blant de 70 millioner dokumentene som er overlevert Der Spiegel av en hemmelig kilde, og gitt videre til EIC-partnerne, finnes altså dokumenter som er egnet til å skape ny debatt om fotball og doping.

Sergio Ramos gikk nemlig fri i 2017. Han fikk ingen straff, selv om han ble tatt med et forbudt stoff i kroppen.

Hvorfor det?

10. juli 2017 avga Sergio Ramos en kort forklaring, i et brev der han omtalte UEFA-representanten på fornavn. Forklaringen besto av fire linjer og handlet om hvordan laglegen til Real Madrid hadde gitt ham en behandling dagen før Champions League-finalen.

Alle ytterligere detaljer vil komme frem i en vedlagt medisinsk rapport, skrevet av legen til Real Madrid, skrev Ramos.

Da Ramos avga urinprøven tidlig på sommeren i fjor, oppga han aldri å ha brukt deksametason i løpet av de syv siste dagene. I stedet oppga han å ha tatt et annet stoff, Celestone Chronodose. 32-åringen fikk 1,2 milliliter av dette, satt gjennom en sprøyte rett i skulderen. I tillegg fikk han en tilsvarende sprøyte i kneet.

Dette stoffet kalles gjerne betamethasone, og er i samme familie som stoffet Ramos testet positivt på.

Legen tok skylden

I en egen rapport sendt til FIFA, tok laglegen til Real Madrid på seg skylden for det som hadde skjedd. Budskapet var ikke til å misforstå: «Ramos var uskyldig. Det var meg, legen» hevdet han.

Ifølge legen hadde Ramos problemer med både venstre kne og venstre skulder i oppkjøringen til Champions League-finalen. Derfor hadde han fått to sprøyter med deksametason. At legen hadde oppgitt feil stoff på skjemaet ved dopingkontrollen, skyldtes ifølge ham selv euforien etter å ha vunnet Champions League, og «spesielle omstendigheter knyttet til dopingkontrollen».

Hans majestet Juan Carlos av Spania, den abdiserte kongen, besøkte blant annet Sergio Ramos i kontrollrommet. Det samme gjorde den spanske statsministeren.

– Dette er en menneskelig feil, og derfor forståelig, mente laglegen til Real Madrid.

Da den norske legen Fredrik Bendiksen påtok seg skylden for Therese Johaugs positive dopingprøve i 2016 , endte det med 18 måneders utestengelse for den norske ski-yndlingen.

For Sergio Ramos gikk det langt bedre. UEFA koblet inn en ekspert som bekreftet at de to sprøytene med celestone chronodose tilsvarte konsentrasjonen av deksametason som ble funnet i urinen til Ramos.

De så på det hele som en administrativ feil, og hverken FIFA eller WADA valgte å anke avgjørelsen.

«I fremtiden ber vi deg og laglegen din om å være særdeles forsiktig» skrev UEFA i et brev til Sergio Ramos.

Hverken spilleren selv eller Real Madrid har besvart spørsmål fra EIC-nettverket i forbindelse med denne saken.

Nektet å følge beskjed

Så spoler vi frem i tid igjen. For Sergio Ramos var også i år involvert i en spesiell episode. Denne gangen var det ikke UEFA, men spanske antidopingmyndigheter han måtte forholde seg til.

Etter at Real Madrid hadde slått Malaga 2-1 på bortebane 15. april, ble Ramos kontaktet av en dopingkontrollør umiddelbart etter kampslutt. Det som deretter skjedde, resulterte i et to sider langt brev fra Antidoping Spania til den medisinske ansvarlige i Real Madrid 21. september i år.

Ifølge brevet, skal Ramos ha spurt dopingkontrolløren om å få ta en dusj før han avga en urinprøve. Forsvarskjempen mente lagkameratene ventet på ham, og laget hadde et fly man skulle rekke, sa 32-åringen.

Dopingkontrolløren skriver i sin rapport at han avslo dette ønsket. Både Ramos og legen til Real Madrid skal ha uttrykt misnøye over dette.

Deretter valgte Ramos å trosse den klare beskjeden og likevel ta en dusj.

– Tross mine advarsler, skriver dopingkontrolløren i sin rapport.

Han skal også ha gitt klart uttrykk for at dette kunne få alvorlige konsekvenser for Sergio Ramos.

De tilsynelatende strenge reglene skyldes frykten for at en utøver kan manipulere en urinprøve. Det kan foregå på en rekke ulike måter.

Foruten et brudd på idrettens regler, kan det å motarbeide gjennomføringen av en dopingkontroll være straffbart ved lov i Spania. Landet strammet inn lovverket sitt på området for få år siden. En utøver risikerer flere års utestengelse, mens en klubb kan få millionbøter og poengstraff.

– Straffene er veldig strenge, skrev advokaten til Real Madrid i en epost til klubbdirektør Sanchez i forbindelse med den ferske Ramos-saken.

– Ikke bevis på regelbrudd

Selv om denne episoden fant sted i april, ble ikke Ramos underrettet om rapporten som var skrevet om ham før i september. Da fikk han ti dager på å forklare seg for Antidoping Spania.

Hverken Ramos, Real Madrid eller klubbens lege har besvart henvendelser fra EIC-nettverket om saken.

Det spanske antidopingbyrået svarer at “etterforskningen ikke resulterte i bevis på at det hadde foregått brudd på dopingreglene”.

Spørsmålet om hvorfor det tok fem måneder før Real Madrid ble informert om saken, ble ikke besvart.