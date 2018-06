TOPPSCORER: Med sine seks scoringer er Steffen Lie Skålevik Branns toppscorer i Eliteserien. Foto: Christina Paulos Syversen

Brann-treneren roser Skålevik: – En perfekt spiss for oss

Publisert: 10.06.18 16:46

FOTBALL 2018-06-10T14:46:24Z

BERGEN (VG) I fjor var Steffen Lie Skålevik (25) benkesliter på Brann Stadion og ble lånt ut til Start i OBOS-ligaen. Nå mener Lars Arne Nilsen (25) at 25-åringen er en perfekt spiss for Brann.

– For spisser er det kun mål som teller. Så fort du får et par mål, så kommer selvtilliten. Det ser du på ham nå, sier Fredrik Haugen (25) til VG om lagkamerat Skålevik.

Med sine seks scoringer i Eliteserien, er Steffen Lie Skålevik toppscorer for serielederen fra Bergen som til helgen møter Vålerenga på «Supersøndag».

Det er en stor forskjell fra situasjonen for et år siden. Etter åtte målløse kamper i 2017, ble den 25-årige strilen lånt ut til Start i OBOS-ligaen.

Der løsnet det endelig. Elleve scoringer på 24 kamper for sørlandsklubben sørget for opprykk til Eliteserien, før han selv returnerte til Bergen i vinter.

Nå står han med seks scoringer på tolv kamper. Det er det samme antallet scoringer han endte på da han ble toppscorer for bergenserne i 2016 og det høyeste antallet han har scoret i en sesong på øverste nivå i Norge.

– Jeg har blitt tryggere feilvendt og bedre på å være «alene-spiss» i et 4–3–3-system. I tillegg er selvtilliten og roen tilbake for meg, sier Skålevik til VG.

Ville ikke låne ut Skålevik

Brann-treneren er strålende fornøyd med 25-åringens prestasjoner i sesongåpningen.

– Han er ekstremt god i høyt press fordi han løper veldig mye og stresser midtstopperne. Det er en spiss som er på farten hele tiden i alle rom han får, sier Nilsen.

– Han er først og fremst en lagspiller, og det er det sjeldent at spisser er. De vil score mål, få assist og telle målpoeng. Det vil selvfølgelig Steffen også, men han er veldig lojal til vår spillestil. For oss er han en perfekt spiss.

Lars Arne Nilsen sier han egentlig ikke hadde lyst til å sende angriperen på utlån, og har sagt til VG tidligere at han mener Brann kunne tatt medalje også med Skålevik på laget .

– Han kom bare litt i skyggen av Jakob (Orlov) som var veldig god en periode. Steffen trengte å få spilletid. Jeg synes han var god før han dro og at han var enda bedre da han kom tilbake, sier Brann-treneren.

Ler av «spissproblemet»: – Hørt det maset i et par år

Før sesongstarten var det en diskusjon om Brann hadde et problem på spissplass etter at både Jakob Orlov og Torgeir Børven ble solgt.

– Nå har jeg hørt det maset der i et par år, så jeg har blitt vant til det, sier Skålevik om diskusjonen.

– Jeg har lyst til å bevise for folk at Brann ikke har noe spissproblem, og det føler jeg at jeg har gjort så langt.

Like før overgangsvinduet stengte ble Henrik Kjelsrud Johansen (24) hentet fra Vålerenga .

Brann-treneren er strålende fornøyd med trioen han har i Skålevik, Kjelsrud Johansen og Azar Karadas (36).

– Sånn er det i alle klubber. Alle skal ha nye spisser. Vi har tre spisser nå som bytter litt på og har vært veldig gode. Steffen har vært veldig god for oss, Henrik har kommet inn og gjort en god jobb og Azar har vært inne og gjort en god jobb, sier Nilsen.

PS. Kampen mot Vålerenga ser du søndag på TV Norge klokken 20.00.