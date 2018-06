Vil redde Sandefjord med Barcelona-stil

Sigurd Skjefstad

Publisert: 11.06.18 06:29

FOTBALL 2018-06-11T04:29:50Z

SANDEFJORD (VG) Sandefjords nye trener Martí Cifuentes måtte se sitt balltrillende mannskap bli stanget i senk - men nekter for at det å redde Sandefjord med Barcelona-fotball er et «mission impossible».

– Nei. Det er ikke et «mission impossible». Da hadde jeg ikke vært her. Vi har 17 kamper igjen, og spillerne viste her i dag at vi har muligheten til å klare det. Vi tar uke for uke, sier Cifuentes til VG.

Født i Barcelona og med en master i Sports Management fra «The Johan Cruyff Institute», trenger ingen å tvile på hvor Sandefjords nye sjef har sin fotballfilosofi fra.

35-åringen kom til Vestfold via svenske AIK der han var ansvarlig for klubbens akademi. Trenerutdannelsen begynte han på allerede som 21-åring.

– Ballbesittelse er grunnsteinen i mitt fotballsyn. Vi skal bli dominerende i kampene våre, det er det jeg tror på og det passer spillerne våre. Men ballbesittelse uten mål er ingenting, sier Cifuentes til VG, en knapp time etter å ha avsluttet et brutalt første møte med norsk fotball.

75–25 i ballbesittelse, 0–2 i mål

Iført dress, tørkle i brystlomma og Sandefjord-slips fikk han se spillerne trille mye ball mot et lavtliggende Haugesund. Til pause hadde hjemmelaget faktisk hatt ballen 75 prosent av tiden, uten at det går inn i historien som annet enn enda et bevis på at det finne langt mer effektive veier til Rom - i dette tilfellet tre poeng.

For innlegg etter innlegg ble headet unna av Haugesund-stopperne Ben Karamoko og Vegard Skjerve. Og da samme duo tok turen opp i Sandefjord-feltet og stanget inn hver sin corner før pause , fikk Cifuentes et klart svar på hva man må evne å forsvare seg mot i Eliteserien.

Sandefjord har sluppet inn en haug med dødballmål også før i år, og derfor brukte ny-treneren ifølge Sandefjords Blad en stor del av de siste treningene på nettopp dette.

– Jeg vil ikke snakke om det som er gjort før jeg kom hit, men vi forsøker å forsvare defensive dødballer mer i sone. Vi må øve på det, sier Cifuentes.

Tror de må ha 8–9 seirer

Haugesund-trener Eirik Horneland så laget sitt bli trillet mellom ledd de første ti minuttene. Men etter å ha kommandert spillerne lavere i banen, var de siste 80 en leksjon i effektiv bortebanefotball.

– Vi kan vinne alle kampene, men også tape mange av dem. Vi tenker ikke på hvor høyt dette kan ende, sier Horneland som nå tar en liten ferie på fjerdeplass på tabellen.

For Sandefjord og Cifuentes må den kommende pausen brukes godt på treningsfeltet. 5 poeng på de første 13 kampene gir et snitt på knappe 0,4. Fortsetter de der, ender de så vidt på tosifret.

– Vi må vel vinne 8–9 av de siste 17. Vi har spillere til å klare det, sier Cifuentes.