Nervepirrende sesongavslutning for Solbakken: – Ikke bare å hente hjem tredjeplassen

Publisert: 18.05.18 06:32

FOTBALL 2018-05-18T04:32:48Z

Etter en tidvis bedrøvelig sesong ser FCK-trener Ståle Solbakken lyst på de to siste kampene, der det blir en dramatisk bronsekamp mot Nordsjælland.

Den norske suksessmanageren skulle nok aller helst ha kjempet om gullet, men avstanden opp til Midtjylland og Brøndy (begge 79 poeng) er for stor med to kamper igjen å spille.

Istedenfor ligger det an til en skikkelig kamp om Superliga-bronsen, der FC København har tatt igjen forspranget til Nordsjælland og er foran på målforskjell (begge har 59 poeng). I den aller siste kampen møtes nettopp de to.

– Vi har vært mye bedre enn Nordsjælland etter jul, men det er ikke dermed sagt at vi bare henter hjem tredjeplassen, sier Ståle Solbakken til tipsbladet.dk .

De to lagene møtes mandag, men fredag venter en minst like tøff oppgave når gulljagende Midtjylland står på motsatt banehalvdel.

– Det blir sannsynligvis en finale i Farum (der Nordsjælland spiller), men først og fremst må vi ha fokus på fredag. Så tar vi forhåpentligvis tredjeplassen mandag, sier Solbakken.

En tredjeplass betyr at laget går inn i Europa Leagues første kvalikrunde, men da er laget nødt til å ta poeng de to siste kampene. I Superligaens mestergruppe, der de seks beste fra grunnspillet ender opp, startet FCK med seier, to tap, tre seirer, men har bare ett poeng på de siste to.

– Er dere for ujevne? spør tipsbladet.dk.

– Nei, det er vi ikke. Vi har nærmest utelukkende spilt gode kamper, så det er litt dumt. Vi var ikke gode mot Aalborg (0–1-tap), men ellers har vi spilte seks-syv gode kamper, og det kan man ikke kalle for opp og ned. Jeg er veldig tilfreds med denne delen av sesongen i sin helhet, sier Solbakken.

