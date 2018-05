PRISVINNER: Ståle Solbakken sammen med kona Anniken hjemme på Hamar. Foto: Geir Olsen

Ståle Solbakken får flyktningepris

31.05.18

FC København-trener Ståle Solbakken får Annette Thommessens Hederspris 2018. Juryen grunngir det med hans engasjement for samspill, inkludering og fotball som integreringsarena for flyktninger og asylsøkere.

– Han inviterer inn, han ser verdien i ulikhet og han lar folk få prøve seg i ulike roller, og, kanskje viktigst: Han får summen av mangfold til å gi bedre felles resultater, skriver juryen i sin grunngiving.

Han mottar prisen i Oslo torsdag kveld.

– Det viktigste er at det blir satt et søkelys på temaet. Vi er ikke flinke nok på integrering, særlig av barn og ungdom. Det kan bli bedre. Blir det bedre, blir det ofte bedre også for foreldrene. Barn fortjener å få en sjanse, sier Solbakken til NTB.

Han kastet seg for fullt inn i flyktningedebatten i sin bok «Løvehjerte». Solbakken donerte også overskuddet fra boken til Dansk Flyktningehjelp.

Etter det fikk han kritikk fra det innvandringskritiske partiet Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth, som mente at nordmannen gjorde dette for å «gjøre livet lekkert for såkalt enslige flyktningbarn» og kritiserte også Solbakken for å blande seg inn i dansk innvandringsdebatt.

– Jeg syns at det er nettopp det han sier der som gjør at vi skal stå imot de holdningene han har. Det er essensen i hele greiene. Det har historien vist om og om igjen, svarte Solbakken i et intervju med VG.

Juryen siterer i sin begrunnelse fra Solbakkens bok:

«Overalt på kloden lever folk i nød, sult og på flukt. For meg er det innlysende at vi i den privilegerte delen av verden skal hjelpe de som har minst. Det er vår menneskelige plikt».

I forordet til boken skriver Solbakken at «politikerne vender det blinde øyet til problemene. Jeg forstår ikke at de kan.»

– I forbindelse med lanseringen av boka, både i Danmark og Norge, har han valgt å oppfordre til et rausere samfunn og utfordrer både politikere og oss alle til en mer åpen og inkluderende holdning til mennesker på flukt, skriver juryen.

I Norge går bokinntektene til et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere i Grue kommune og et fond for fotball og annen aktivitet for enslige mindreårige og flyktningfamilier i prisvinnerens hjemkommune.

Juryen bak Annette Thommessens Hederspris 2018 skriver at «da de første svarte fotballspillerne kom til Norge på syttitallet, ble de møtt med rasistiske tilrop fra tribunene. Så sent som på slutten av åttitallet kastet norske supportere bananer etter fargete spillere. Siden da har norsk fotball gjennomgått store forandringer».

– I dag er norsk fotball sentral i kampen mot rasisme. Fotballen er også en av Norges viktigste integreringsarenaer. På banen betyr det ikke noe hvor du kommer fra eller hvilken farge det er på huden din. Det er gjennom fotballen mange innvandrere får sine første norske venner – og vice versa.