Van Aanholt sørget for Stoke-nedrykk: - Beklager

(Stoke - Crystal Palace 1–2) Stoke ledet 1–0, men tapte 1–2 - og med det blir det spill i Championship neste sesong.

Med én kamp igjen kan ikke Stoke få mer enn 33 poeng, og ettersom Southampton (32 poeng på 35 kamper) og Swansea (33 poeng på 35 kamper) møtes, kan Stoke umulig gå forbi begge.

Det betyr at laget må spille fotball på det nest øverste nivået i England neste sesong. Laget er klare for Championship , der de sist var i 2007/08-sesongen.

– Vi manglet litt kvalitet i den siste tredjedelen, men hvis gutta hadde spilt som i dag, ville vi sannsynligvis ikke vært i denne posisjonen, sier Stoke-manager Paul Lambert ifølge BBC, og mer enn hintet om at han blir med klubben ned.

Lørdag var det Stoke som kom best i gang. Xherdan Shaqiri tente et lite håp da hans frispark, via hodet til Ruben Loftus-Cheek, fikk nettmaskene til å synge.

Men i den andre omgangen snudde kampen.

Først scoret James McArthur i det 68. minutt - og med fem minutter igjen å spille sørget Patrick van Aanholt for at snuoperasjonen var komplett. Sistnevnte var imidlertid ikke veldig glad for å ha blitt matchvinner.

– Vanligvis liker jeg å feire når jeg scorer, men jeg vil gjerne beklage overfor Stoke og deres fan. Jeg skulle ønske målet ikke gjorde at dere rykket ned, men dere kommer snart tilbake. En flott klubb med herlige fans, skriver han på Twitter.

Crystal Palace er nå trygt plassert på 11. plass med 41 poeng etter 37 kamper.

PS: Alexander Sørloth satt hele kampen på benken for Crystal Palace.