ALLE HJEMMEKAMPER SIDEN 1989: Få kan trolig matche dedikasjonen til Roy Kenneth Nilsbakken. Foto: Espen Torgersen, NRK

Ville rekke bryllup – fikk NFF til å flytte kamp

FOTBALL 2019-01-18T17:16:46Z

Roy Kenneth Nilsbakken (36) har vært på hver eneste hjemme- og bortekamp med Moss siden 2001. Det skal han fortsette med så lenge han kan.

Publisert: 18.01.19 18:16

En kjapp titt på terminlista for 2. divisjon 2019 avslørte dog et problem. Når Byåsen møter Moss i juni, krasjet det med bryllupet til broren. Den 18 år lange rekka med oppmøte på hver kamp sto i fare.

Det var helt til østfoldingen fikk en idé.

Han skrev dette innlegget på NFFs Facebook-sider:

Og NFF, de innfridde. Etter et terminliste-møte med de to klubbene, ville alle at Roy Kenneth, bedre kjent som «Hjælmen», skulle få muligheten til å dra til Trondheim for å se sitt kjære Moss.

– Det er ikke hverdagslig at mannen i gata får til noe sånt. Jeg er glad de la godviljen til for meg. Hvis ikke hadde det vært en ledig stilling som toastmaster i et bryllup på Rygge i juni.

Broren skal nemlig gifte seg. Og det kan han da ikke gå glipp av. Eller?

– Hadde ikke kampen blitt flyttet, hadde jeg nedprioritert bryllupet. Det er det ikke noen tvil om, ler Nilsbakken.

– Men da hadde det blitt interne konflikter i familien tror jeg. Det er jo gøy å få med seg at han gifter seg. Det er jo ikke så ofte det skjer.

– En avhengighet å se Moss

Siden 1989 har han vært på hver eneste hjemmekamp på Melløs. Siden 2001 har han også vært på hver eneste bortekamp.

– Det har blitt en avhengighet. Det er liksom noe som mangler om jeg ikke får dratt på kamp. Livet er ikke det samme uten den dosen med fotball og Moss.

Etter å ha etablert familie med barn, har også resten av gjengen blitt trukket inn i Roy Kenneths spinnville univers.

– For å si det sånn: noen drar på familietur til Syden; andre til Ulsteinvik. Det er fortsatt en tur. Min første datter var med på bortekamp da hun var tre måneder gammel.

Han er kanskje den mest dedikerte supporteren i hele landet. Det skal han fortsette med, sier han.

Og bryllupsgaven til broren?

– Det blir bortekamp i Byåsen. De får bryllupsreisen av meg og kan sitte baki bilen min mandagen etter bryllupet.