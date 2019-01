GODE BUSSER: Pål André Helland gir en god klem til lagkamerat Mike Jensen, og har garantert en klem til overs dersom Gjermund Åsen skulle ende opp i svart og hvitt. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Spøkefull Helland ber Åsen velge: Bli RBK-spiller eller bli boikottet

TRONDHEIM (VG) Rosenborg bekrefter at de er i dialog med Tromsø-spiller Gjermund Åsen. Nå kommer Pål André Helland med en tydelig beskjed til kompisen.

– Han var hjemme hos meg og feiret nyttårsaften, så det er siste gangen om han ikke kommer, sier Helland, på karakteristisk vis med et smil på lur.

For Pål André Helland kjenner litt på mangelen på at han er den eneste trønderen i Rosenborgs A-lagsstall om dagen.

– Jeg håper at han kommer, fordi han ville passet som hånd i hanske. Han kjenner klubben og vil være veldig viktig, både som person og som fotballspiller.

– Jeg får legge litt press på ham gjennom media her, sier han.

Søndag kunne Eurosport melde at Brann har gitt opp jakten på Gjermund Åsen. På formiddagsøkten til RBK i Abrahallen dagen etter bekreftet Eirik Horneland at de er i dialog med Åsen.

– Det er ikke tvil om at han har kvalitetene til å spille for Rosenborg. Ønsker å komme hjem til oss, så skal vi klare å ordne det, sa Horneland til VG.

Mens Horneland understreket at Åsen fremdeles er Tromsø-spiller, føler Helland at han kan ta seg større friheter i rollen som selvutnevnt agent.

– Jeg er jo kompis med han, så jeg kan nesten ikke ta hensyn til sånt. Det er trivelig å møte guttene, så får jeg bruke tiden på å smøre dem litt. Det er på tide at han kommer til Rosenborg nå, mener Helland.

Lagkamerat Tore Reginiussen sier på sin side at han ikke har iverksatt noen «nordnorske spioner» fra sitt kontaktnettverk i Tromsø.

– Det er bra at Pål tar ansvar der. Det er alltid fint å få inn noen nye. Det skal være litt bytting i overgangsvinduene, så er det viktig at det ikke blir for mye. Men gode spillere er alltid velkommen, sier Reginiussen.

Førstemann inn portene er Gustav Valsvik, som kan gi 32-åringen kamp om den ene stopperplassen.

– Konkurranse skal det alltid være i Rosenborg, så det er godt det, sier Reginiussen om Valsvik.