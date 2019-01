TILBAKE: Julian Speroni. Foto: Reuters Staff / X01095

Rusten 39-åring skal forsøke å stoppe brennhete Salah

FOTBALL 2019-01-19T11:14:42Z

Keeperkrisen i Crystal Palace gjør at Julian Speroni (39) skal vokte buret lørdag. Det blir hans første kamp siden 28. desember 2017. Og i «comebacket» venter ingen ringere enn Mohamed Salah (26).

Publisert: 19.01.19 12:14

Med både Wayne Hennessey og Vicente Guaita ute med skader, er det duket for et gjensyn med Premier League for Julian Speroni. Det bekreftet Crystal Palace-manager Roy Hodgson fredag.

Den argentinske keeperen har vært i Crystal Palace siden 2004. Mot Liverpool lørdag spiller han sin 404. kamp for klubben.

Men det blir hans første på en god stund. Dette blir hans første opptreden for sesongen, og vi må helt tilbake til 28.desember 2017 for å finne en Palace-kamp med ham mellom stengene.

Da tapte Crystal Palace 2–3. Shkodran Mustafi og Alexis Sanchez overlistet keeperveteranen den gangen. Nå venter serieleder Liverpool, og deres fryktede angrepstrio med Sadio Mané, Roberto Firmino og ikke minst - Mohamed Salah.

Brennhete Liverpool

Egypteren har vært i strålende form denne sesongen, og troner øverst på toppscorerlisten sammen med Harry Kane og Pierre-Emerick Aubameyang. De tre står bokført med 14 scoringer hver.

Roy Hodgson derimot, han er ikke bekymret for å sende Speroni ut mot serielederen:

– Han er en god keeper, og vi er mye heldigere enn mange andre klubber som har en målvakt av hans kaliber og med hans erfaring som tredjevalg. Han er i veldig god form, sier han.

Men det er uansett en utakknemmelig oppgave som venter Speroni. Liverpool har scoret 50 mål denne sesongen, samtidig som Crystal Palace har notert seg for 28 baklengs.

