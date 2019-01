PRESENTERTE SEG: Alexander Sørloth, her avbildet under en landslagssamling, viste seg frem for sine nye medspillere i Gent med to nettkjenninger. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Kilder til VG: Sørloth sa nei til Galatasaray og Middlesbrough

48 timer etter at Alexander Sørloth (23) signerte for Gent, puttet spissen to mål i sin første kamp for belgierne.

– Det er kjempedeilig. Det er godt å komme i gang på denne måten. Det er fint at medspillerne ser at jeg kan spille fotball, forteller Sørloth til VG.

I torsdagens treningskamp i Spania mot tyske Holstein Kiel, som ligger på 5. plass i 2. Bundesliga, viste trønderen litt av hva som bor i ham.

Først knuste Sørloth en hjelpeløs oppasser og stanget inn 1–0. Så var kraftpluggen iskald alene med keeper og trillet inn kampens andre nettkjenning like etterpå. Til slutt vant Gent hele 6–1.

Takket nei til Galatasaray

VG er kjent med at det var interesse fra flere hold i forkant av Sørloths kontraktssignering med belgiske Gent i Spania tirsdag.

Selv ønsker han ikke å kommentere navn, men VG vet at han sa nei til utlånsavtaler med både den tyrkiske toppklubben Galatasaray og det engelske Championship-laget Middlesbrough.

Grunnen er enkel. Han ville gjenforenes med Jess Thorup – dansken som ga ham tillit i Midtjylland før han ble solgt til Crystal Palace i januar i fjor.

– Det kom etter hvert ganske mange som ville låne meg ut sesongen. Jeg valgte Gent på grunn av Jess. Han fikk det beste ut av meg i Midtjylland. Når man skal gå på et seks måneders utlån, er det greit å være sikker på at treneren vet hva jeg står for, forteller Sørloth.

Angriperen mener en blanding av manglende tillit, et seks uker langt skadeavbrekk og sviktende tro på egne ferdigheter var hovedgrunnene til at han la bak seg et trøblete år i Crystal Palace.

Fornøyd Rosted

Sørloth beskriver derimot de siste dagene som fine. Tirsdag ankom 23-åringen Gents treningsleir i Benidorm. Der ble han innlosjert sammen med landslagskamerat Sigurd Rosted.

Og den tidligere Kjelsås- og Sarpsborg-stopperen er glad for å ha fått nordmannen på plass.

– Det er veldig deilig. Vi gleder oss til å gjøre det bra sammen i Gent, forteller Rosted til VG.

– Hvordan syns du Alexander gjorde det i sin første match?

– Han gjorde det utrolig bra. Han scoret to og fungerte bra sammen med resten av laget. Det var en utrolig god start, forteller Rosted, som foreløpig er delt toppscorer med fem mål med tre andre Gent-spillere.

Det er en tittel han ønsker at Sørloth tar over i løpet av våren.

– Det skal bli godt å få Alex inn til å bryte den statistikken, sier Rosted, som har spilt 20 av 21 seriekamper for Gent denne sesongen.

Klubben ligger på 7. plass i Jupiler Pro League – to poeng bak Sint-Truiden på den siste playoff-plassen. Neste match for de norske gutta er 20. januar mot storklubben Anderlecht.