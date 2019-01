PRESENTERT: John Arne Riise ble fredag presentert som ny sportsdirektør i Birkirkara. FOTO: Presse

John Arne Riise blir sportsdirektør i maltesisk Premier League-klubb

Birkirkara ble nummer fire i Maltas øverste divisjon forrige sesong. Nå får klubben John Arne Riise som sportsdirektør.

– Jeg er stolt over å annonsere at jeg nå er sportsdirektør i Birkirkara FC. Dette er en utfordring jeg ser frem til, og nok et steg mot mitt mål om å bli manager. Ting vil forandre seg i klubben, og jeg gleder meg til å begynne, skriver Riise på Twitter .

- Hvorfor Birkirkara? Hvordan gikk det til at denne jobben ble en realitet?

– Dette har vært en prosess som har pågått over noen måneder. John Arne ble kontaktet da de så hans potensiale og ønske om å bli trener. John Arne har satt seg grundig inn i jobben som skal gjøres, klubben og miljø. Dette er første steget for å realisere trenerdrømmen, sier Riises manager, Erland Bakke.

– Hva kommer jobben til å gå ut på, og hvordan vil hverdagen som sportsdirektør være?

– Dette handler om å sette sammen et godt lag. Kjøpe og selge de rette spillerne og definerer laget sterkere. Vi har som mål å være blant de fire beste lagene på Malta og det skal vi klare, svarer Riise.

– Foreløpig liker jeg miljøet, klubben og spilleren veldig godt. Dette gleder jeg meg til. Det å forstå kulturforskjeller, se de enkelte spillerne og forstå deres behov og legge til rette for deres motivasjon vil bli veldig viktig fremover.

Nå kan det bli mye reising for John Arne Riise, som har kjennskap til Malta gjennom sin ambassadørrolle i Betsson, med hovedkontor i øyrepublikken.

– Nå skal vi bygge hus i Drammen, samtidig som jeg skal pendle mellom Oslo og Malta. Det tror vi skal gå fint.

– Påvirker dette planene om å bli fotballtrener?

– Tvert imot. Dette er første steg. Her får jeg en masse erfaring jeg ikke har hatt som spiller. Jeg gleder meg til bratt læringskurve og er ydmyk for den tilliten klubben har gitt meg, sier Riise.

I 2017 satset John Arne Riise på langrenn . Under fem måneder senere annonserte han at han var blitt fotballagent . Hans vekslende karrierevalg har fått flere til å stusse:

Det var klubben selv som offentliggjorde nyheten i en pressemelding .

– Birkirkara FC er glade for å annonsere at vi har kommet til enighet med John Arne Riise om den nye rollen som sportsdirektør, skriver den maltesiske klubben.

Videre skriver de at flere detaljer om klubbens planer for fremtiden vil bli presentert i løpet av få dager.

Med i underkant av 25 000 innbyggere er Birkirkara er den nest mest befolkede byen på Malta.

Fotballklubben har vunnet den maltesiske serien ved fire anledninger, senest i 2012/13.

De har også spilt kvalifisering til Champions League og Europa League en rekke ganger, uten å lykkes.

I 2018/19-sesongen røk de ut i første innledende kvalifiseringsrunde mot færøyske KÍ Klaksvík.