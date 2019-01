Kane-vikaren med hat-trick

2019-01-04T21:34:00Z

(Tranmere - Tottenham 0–7) Fernando Llorente scoret tre ganger da Tottenham valset over Tranmere.

04.01.19 22:34

Dermed er Tottenham trygt videre fra FA-cupens 3. runde, som fortsetter med kamper lørdag, søndag og mandag.

Nivåforskjellen mellom et reservepreget Tottenham og League 1-laget var tydelig fra start, men det tok 40 minutter før det viste seg på måltavla.

Serge Aurier fyrte løs fra distanse, via en Tranmere-spiller og i en flott bue i krysset.

Etter pause begynte det derimot å renne inn. Fernando Llorente doblet, før Aurier med en ny scoring, og formspiller Son Heung-min økte til 4–0.

Deretter scoret Llorente to mål på to minutter, hat tricket var et faktum, og et kvarter før slutt overlot han spissplassen til Harry Kane.

Det er ikke første gang denne sesongen at Tottenham leverer målfest:

Toppscorerens inntog gjorde situasjonen fra vondt til verre for Tranmere. Kane ble spilt alene med keeper og chippet inn 7–0, som også ble sluttresultatet.

Neste oppgave for Tottenham nå: Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på hjemmebane neste helg. Først skal Manchester United møte Reading i FA-cupen lørdag formiddag.